    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

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    • Фото: @CBCSudbury /twitter.com
    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

    Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде
  • Фото: @CBCSudbury /twitter.com

    • Пассажирский поезд компании Polar Bear Express сошел с рельсов на севере канадской провинции Онтарио.

    Как сообщает телеканал CBC, ЧП произошло в 38 км к югу от небольшого города Мусони в отдаленной местности региона. В сошедшем с рельсов составе находились 80 человек. По предварительной информации, никто из них не серьезно не пострадал. Несколько пассажиров получили незначительные травмы.


    На место ЧП прибыли бригады спасателей. Часть пассажиров доставили обратно в Мусони, за остальными выехал другой состав, который отвезет в их в пункт изначального следования — город Кочрейн.

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