Пассажирский поезд сошел с рельсов в Канаде

Пассажирский поезд компании Polar Bear Express сошел с рельсов на севере канадской провинции Онтарио.
Как сообщает телеканал CBC, ЧП произошло в 38 км к югу от небольшого города Мусони в отдаленной местности региона. В сошедшем с рельсов составе находились 80 человек. По предварительной информации, никто из них не серьезно не пострадал. Несколько пассажиров получили незначительные травмы.
На место ЧП прибыли бригады спасателей. Часть пассажиров доставили обратно в Мусони, за остальными выехал другой состав, который отвезет в их в пункт изначального следования — город Кочрейн.
Ontario Northland says Polar Bear Express derailed but no one seriously hurt.https://t.co/dURUGMdhbq pic.twitter.com/XVzQHDGRqy— CBC Sudbury (@CBCSudbury) 31 мая 2018 г.
На место ЧП прибыли бригады спасателей. Часть пассажиров доставили обратно в Мусони, за остальными выехал другой состав, который отвезет в их в пункт изначального следования — город Кочрейн.
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