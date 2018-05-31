    Подъемный кран рухнул на жилые дома в США. США, кран. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодъемный кран рухнул на жилые дома в США

    Подъемный кран рухнул на жилые дома в США

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    • Фото: @LauderhillFDPIO /twitter.com
    Подъемный кран рухнул на жилые дома в США

    Подъемный кран рухнул на жилые дома в США

    Подъемный кран рухнул на жилые дома в США
    • Фото: @LauderhillFDPIO /twitter.com

      • Подъемный кран упал прямо на жилые дома в американском Лаудерхилле, штат Флорида. Об этом сообщили в службе пожарной охраны города.

      По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека.


      Власти уточнили, что кран применялся для строительства линий электропередачи. При падении он серьезно повредил один из домов, пробив крышу здания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они осматривают дома, чтобы убедиться, что под обломками никого нет.

      Причины ЧП в данный момент устанавливаются.

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