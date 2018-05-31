Подъемный кран рухнул на жилые дома в США

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали два человека.Власти уточнили, что кран применялся для строительства линий электропередачи. При падении он серьезно повредил один из домов, пробив крышу здания. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Они осматривают дома, чтобы убедиться, что под обломками никого нет.Причины ЧП в данный момент устанавливаются.