Новые губернаторы: как очередная волна ротаций отразится на жизни регионов

С начала недели Владимир Путин подписал уже шесть указов о назначении временно исполняющих обязанности глав регионов. Руководители сменились в Амурской, Магаданской и Тюменской областях, Якутии и
Ямало-Ненецком автономном округе, Алтайском крае. По словам экспертов, скоро мы узнаем, кто из местных начальников сохранит доверие Кремля, кто уйдет на федеральный уровень, а кто — в новую жизнь вне политики. У тех, кто готов доказать свою эффективность, есть все шансы.
Михаил Виноградов, политолог: «Готовится серия визитов Путина в регионы. Сейчас, вероятно, будет вестись борьба за попадание в список визитов, потому что это является индикатором федеральной поддержки. Визит Путина — это, обычно, разного рода программы, подписание документов, в том числе о предоставлении федеральной помощи региону».
Ротация региональной власти позволяет не просто менять кадры, а добиваться реального улучшения жизни глубинки. Эффективность управления в регионах зависит не только от воли центра, часто помогающего финансово, но и от умения конкретных глав регионов. И здесь важен правильный подбор кандидатов, ведь назначенцам Путина придется еще на выборах доказывать избирателям, что аванс поддержки был выдан не зря.
Михаил Виноградов: «Тренд молодых технократов подвергается корректировке. Иногда приходят люди из местных элит, как это произошло в Якутии, мэры городов. Так что единого тренда молодых технократов сейчас нет. Меняют тех губернаторов, у кого накопилась усталость, кто имел конфликты с местными элитами, как в Алтайском крае».
Губернаторов, впрочем, меняют точечно. Эксперты не называют это новой волной отставок, ведь за минувшие годы состав корпуса региональных руководителей и так сильно обновился. И новые назначения, проводимые президентом, должны лишь упрочить создаваемую конфигурацию.
Ротация региональной власти позволяет не просто менять кадры, а добиваться реального улучшения жизни глубинки. Эффективность управления в регионах зависит не только от воли центра, часто помогающего финансово, но и от умения конкретных глав регионов. И здесь важен правильный подбор кандидатов, ведь назначенцам Путина придется еще на выборах доказывать избирателям, что аванс поддержки был выдан не зря.
Михаил Виноградов: «Тренд молодых технократов подвергается корректировке. Иногда приходят люди из местных элит, как это произошло в Якутии, мэры городов. Так что единого тренда молодых технократов сейчас нет. Меняют тех губернаторов, у кого накопилась усталость, кто имел конфликты с местными элитами, как в Алтайском крае».
Губернаторов, впрочем, меняют точечно. Эксперты не называют это новой волной отставок, ведь за минувшие годы состав корпуса региональных руководителей и так сильно обновился. И новые назначения, проводимые президентом, должны лишь упрочить создаваемую конфигурацию.
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