Шоу с воскрешением: чем обернется для Украины «убийство» Бабченко

После истории с «убийством и воскрешением» Аркадия Бабченко многие вспомнили инцидент с отравлением Сергея Скрипаля. Британские спецслужбы тогда тоже поспешили обвинить в случившемся Россию, не приведя никаких доказательств. Скрипаль тоже остался жив, но обвинения с Москвы никто так и не снял. Напрашивается вопрос: возможно ли, что эти истории сочиняли одни и те же люди?
Так это или нет, но эффект от ситуации с Бабченко совершенно иной. Многие уже делают ставки на то, как быстро развалится это дело.
Буквально через час после воскрешения Бабченко было опубликовано видео спецоперации СБУ. На кадрах якобы заказчик убийства — тучный интеллигент в белой рубашке и брюках. А киллер — его знакомый, ветеран боевых действие в Донбассе. Но странно предполагать, что российские спецслужбы завербовали бывшего участника АТО. А на кадрах передачи денег киллеру не видно ни лиц, ни даже рук, только какие-то голоса.
Спектакль на Западе не оценили. И это вполне понятно. Генпрокурор Луценко, глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко попросили прощения у жены, детей и родителей. Но как они будут извинятся перед тем же Борисом Джонсом, который еще днем всем сердцем был с семьей журналиста. Как объяснить все происходящее ООН, где накануне министр иностранных дел Украины Климкин намекал на российский след в убийстве.
И даже западные СМИ уже не верят Украине.
Джилл Доэрти, американская журналистка: «Много безумных новостей с Украины. Это хорошие новости, что Бабченко жив, но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит».
В МИД РФ приветствовали сообщение, что Бабченко жив. При этом в ведомстве обратили внимание на пропагандистский эффект инсценировки его убийства. В министерстве подчеркнули, что Киев намеренно ввел мировое сообщество в заблуждение, и выразили надежду, что из этой истории будут сделаны соответствующие выводы.
Буквально через час после воскрешения Бабченко было опубликовано видео спецоперации СБУ. На кадрах якобы заказчик убийства — тучный интеллигент в белой рубашке и брюках. А киллер — его знакомый, ветеран боевых действие в Донбассе. Но странно предполагать, что российские спецслужбы завербовали бывшего участника АТО. А на кадрах передачи денег киллеру не видно ни лиц, ни даже рук, только какие-то голоса.
Спектакль на Западе не оценили. И это вполне понятно. Генпрокурор Луценко, глава СБУ Василий Грицак и сам Бабченко попросили прощения у жены, детей и родителей. Но как они будут извинятся перед тем же Борисом Джонсом, который еще днем всем сердцем был с семьей журналиста. Как объяснить все происходящее ООН, где накануне министр иностранных дел Украины Климкин намекал на российский след в убийстве.
И даже западные СМИ уже не верят Украине.
Джилл Доэрти, американская журналистка: «Много безумных новостей с Украины. Это хорошие новости, что Бабченко жив, но это огромный удар по репутации Украины, ведь их словам больше никто никогда не поверит».
В МИД РФ приветствовали сообщение, что Бабченко жив. При этом в ведомстве обратили внимание на пропагандистский эффект инсценировки его убийства. В министерстве подчеркнули, что Киев намеренно ввел мировое сообщество в заблуждение, и выразили надежду, что из этой истории будут сделаны соответствующие выводы.
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