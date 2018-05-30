Асад ответил на оскорбления Трампа

Президент Сирии Башар Асад заявил, что ему безразлично мнение «таких людей, как Трамп».
В апреле, на фоне информации о якобы организованных сирийскими властями химатаках в Думе, президент Дональд Трамп назвал Асада животным. Сирийский лидер прокомментировал ситуацию в интервью RT.
Башар Асад, президент Сирии: «Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, и это позволяет составить о нем представление. Есть известный принцип: „Ты то, что ты говоришь“. Он хотел показать свою сущность — вот и все».
Асад добавил, что прислушиваться нужно только к тем, кому доверяешь, «к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали».
Башар Асад: «А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично».
Башар Асад, президент Сирии: «Я таким языком не говорю и подобных выражений использовать не стану. Таким языком изъясняется Трамп, и это позволяет составить о нем представление. Есть известный принцип: „Ты то, что ты говоришь“. Он хотел показать свою сущность — вот и все».
Асад добавил, что прислушиваться нужно только к тем, кому доверяешь, «к рассудительным, здравомыслящим людям, которые придерживаются принципов этики и морали».
Башар Асад: «А мнение таких людей, как Трамп, мне безразлично».
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