    Порошенко заранее знал об инсценировке убийства Бабченко

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    Порошенко заранее знал об инсценировке убийства Бабченко

    Порошенко заранее знал об инсценировке убийства Бабченко

    Пётр Порошенко провел встречу с журналистом Аркадием Бабченко, «убийство» которого инсценировали украинские спецслужбы. Глава государства сообщил, что ему были известны детали готовящейся спецоперации. Видеозапись встречи была опубликована на странице Порошенко в Facebook.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Я об этом знал. Никто в администрации об этом не знал. Я абсолютно уверен, что по-другому не могло быть».

    Порошенко поблагодарил украинцев, «которые проявили неравнодушие, были готовы бороться и действовать, чтобы сохранить страну».

    Пётр Порошенко: «Атака на журналиста, организованная с территории РФ, — это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего».

    смотретьБабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства
    Бабченко появился перед журналистами и рассказал об инсценировке своего убийства
    Ранее сам Бабченко выступил перед журналистами с заявлением, что на него готовилось покушение. Поэтому СБУ спланировала инсценировку убийства, чтобы сохранить ему жизнь и задержать настоящего организатора преступления. Более того, в Службе безопасности Украины утверждают, что, по их данным на территории страны якобы готовилось 30 убийств.

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