Помпео озвучил условия улучшения отношений США и России

Майк Помпео провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе беседы госсекретарь США озвучил условия улучшения отношений двух стран. Об этом сообщили в
пресс-службе Госдепа.
По словам Помпео, Москва должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные шаги для разрешения вопросов, которые вызывают беспокойство Вашингтона, передает ТАСС.
Пресс-служба госдепартамента США: «В ходе беседы были обсуждены вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украина и Сирия. Госсекретарь Помпео повторил, что хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для достижения этого Россия должна продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные шаги для ответа на наши обеспокоенности, в том числе связанные с вмешательством во внутренние дела США».
В МИД РФ сообщили, что Лавров и Помпео в ходе беседы согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия «через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия».
Пресс-служба госдепартамента США: «В ходе беседы были обсуждены вопросы и проблемы, связанные с двусторонними отношениями, Украина и Сирия. Госсекретарь Помпео повторил, что хотя США стремятся к улучшению отношений с Россией, но для достижения этого Россия должна продемонстрировать, что она готова предпринять конкретные шаги для ответа на наши обеспокоенности, в том числе связанные с вмешательством во внутренние дела США».
В МИД РФ сообщили, что Лавров и Помпео в ходе беседы согласились с необходимостью преодолевать имеющиеся разногласия «через профессиональный диалог в интересах нормализации атмосферы российско-американского взаимодействия».
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