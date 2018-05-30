Петербуржцев покоряют голоса «Голливудских вампиров»

В Северной столице дают единственный концерт настоящие звезды американского рока. Накануне они провели пресс-конференцию .

Сегодня поклонники рока услышат неподражаемый вокал Элиса Купера, знаменитую гитару Джо Перри, а также оценят в качестве гитариста Джони Деппа. Накануне рокеры прибыли в город на Неве.



Однако от общения с журналистами Депп уклонился. Тем временем Купер и Перри рассказывали о проекте, который задумали три года назад для воссоздания духа клуба «Голливудские вампиры», существовавшего в 1970-х годах в Лос-Анджелесе.



Тогда в основной состав входили Джон Леннон, Ринго Стар, Кит Мун. Сегодня основатель тех «Голливудских вампиров» и приехавших в Россию с концертами, говорит, что почти все они в музыке навсегда. Некоторые уже 50 лет. И Деппа они сначала знали больше как гитариста. Известно, что он ради музыки в 16 лет бросил школу.



Артисты уверены, что кавер-версии оценят по достоинству и нынешние поклонники рок-н-ролла. «Голливудские вампиры» выпустили пока единственный студийный альбом. На запись в числе прочих был приглашен Пол Маккартни. Песни The Beatles также входят в репертуар группы наряду с хитами The Doors и других легенд рок-н-ролла.