В петербургских Шушарах жители митингуют из-за дефицита детских садов

В Пушкинском районе проходит митинг местных жителей. Собраться вместе их вынудила ситуация с очередью в дошкольные учреждения.

Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в Шушарах недовольны градостроительной политикой Смольного. Мест в школах и детских садах категорически не хватает. На 40 тысяч жителей здесь работает всего три детских садика и две школы. Зато в ближайшие год-два обещают ввести в эксплуатацию сразу шесть новых домов.



С момента выездного совещания вице-губернатора Албина, на котором обсуждалась ситуация с социальной инфрастурктурой Шушар, прошел год, но ничего не изменилось. Как рассказали молодые мамы, осенью в микрорайоне должен был появиться детский сад, но до сих пор не выдано даже разрешение на строительство.



Новые места могут появиться к июню в новостройках одного из застройщиков. Это порядка 200 мест, но это капля в море. Ведь реальная очередь в дошкольные учреждения составляет 1200 человек. При этом в действующих группах находится по 30 детей. Что дискомфортно как для малышей, так и воспитателей.



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