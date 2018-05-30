    В петербургских Шушарах жители митингуют из-за дефицита детских садов. Санкт-Петербург, детские сады, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ петербургских Шушарах жители митингуют из-за дефицита детских садов

    В петербургских Шушарах жители митингуют из-за дефицита детских садов

    1 комментарий

    В петербургских Шушарах жители митингуют из-за дефицита детских садов

    В петербургских Шушарах жители митингуют <nobr>из-за</nobr> дефицита детских садов

      В Пушкинском районе проходит митинг местных жителей. Собраться вместе их вынудила ситуация с очередью в дошкольные учреждения.

      Как передает корреспондент НТВ Катерина Правдина, в Шушарах недовольны градостроительной политикой Смольного. Мест в школах и детских садах категорически не хватает. На 40 тысяч жителей здесь работает всего три детских садика и две школы. Зато в ближайшие год-два обещают ввести в эксплуатацию сразу шесть новых домов.

      С момента выездного совещания вице-губернатора Албина, на котором обсуждалась ситуация с социальной инфрастурктурой Шушар, прошел год, но ничего не изменилось. Как рассказали молодые мамы, осенью в микрорайоне должен был появиться детский сад, но до сих пор не выдано даже разрешение на строительство.

      Новые места могут появиться к июню в новостройках одного из застройщиков. Это порядка 200 мест, но это капля в море. Ведь реальная очередь в дошкольные учреждения составляет 1200 человек. При этом в действующих группах находится по 30 детей. Что дискомфортно как для малышей, так и воспитателей.

      Подробнее — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru