Минтранс: маршруты «Саратовских авиалиний» распределят после ЧМ по футболу

Окончательное решение по маршрутам, на которых Саратовские авиалинии были единственной авиакомпанией, будет принято после завершения чемпионата мира по футболу.
Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса: «Окончательное решение по эксплуатации тех маршрутов, где „Саратовские авиалинии“ были единственным перевозчиком, будут приняты после чемпионата мира по футболу в связи с активным задействованием всех перевозчиков на мероприятии».
По ее словам, в настоящее время через Саратовскую область организованы транзитные рейсы, передает ТАСС.
«Саратовские авиалинии» — единственная авиакомпания, работавшая на направлениях из Саратова в Петербург, Минеральные Воды и Сургут, а также из Кирова в Петербург, из Красноярска в Благовещенск и из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский.
Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Также в авиакомпании приняли решение об увольнении почти всех сотрудников до конца лета.
Проверки «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы Ан-148, которая произошла 11 февраля в Подмосковье. Решение аннулировать сертификат эксплуатанта в Росавиации объяснили тем, что компания не соответствует требованиям безопасности полетов.
По ее словам, в настоящее время через Саратовскую область организованы транзитные рейсы, передает ТАСС.
«Саратовские авиалинии» — единственная авиакомпания, работавшая на направлениях из Саратова в Петербург, Минеральные Воды и Сургут, а также из Кирова в Петербург, из Красноярска в Благовещенск и из Благовещенска в Петропавловск-Камчатский.
Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили об отмене всех рейсов с 30 мая из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Также в авиакомпании приняли решение об увольнении почти всех сотрудников до конца лета.
Проверки «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы Ан-148, которая произошла 11 февраля в Подмосковье. Решение аннулировать сертификат эксплуатанта в Росавиации объяснили тем, что компания не соответствует требованиям безопасности полетов.
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