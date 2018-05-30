Лавров рассказал, что делать с непредсказуемым Трампом

Сергей Лавров завтра отправляется в Пхеньян — обсудить ситуацию на Корейском полуострове и прояснить для себя позицию КНДР. Об этом сам глава МИД сообщил, выступая на «Примаковских чтениях». Сегодня второй, заключительный день форума. Дипломаты, политики, ученые и журналисты, собравшиеся в Центре международной торговли, продолжили оценивать «риски нестабильного миропорядка» — именно так в этом году звучит тема форума.

Лаврова спросили об отношениях с США: в Европе раздражены непредсказуемостью Трампа, его сравнивают с обезьяной на велосипеде, которая невесть куда едет.



Сергей Лавров: «Если говорить о сути вопроса, это не может, конечно, обнадеживать. Но мы имеем дело с лидером, которого избрал народ крупнейшей мировой державы. Да, при всей непредсказуемости, при всей зигзагообразности линии, которую порой Вашингтон продвигает, с ним надо работать, мы к этому открыты».



В Европейском истеблишменте, уставшем от трамповского диктата, постепенно зреет мысль о том, что Старый Свет, в принципе, может принимать решения и без оглядки на Америку. В этом случае поддержка России Евросоюзу тем более нужна. На сегодняшнем форуме, отмечает корреспондент НТВ Роман Соболь, некоторые западные политологи явно прощупывали почву: как и на каких условиях возродить былое сотрудничество с Москвой.



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