    В Петербурге запела Раиса Захаровна из «Любовь и голуби». Санкт-Петербург, кино, мюзиклы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге запела Раиса Захаровна из «Любовь и голуби»

    В Петербурге запела Раиса Захаровна из «Любовь и голуби»

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    В Петербурге запела Раиса Захаровна из «Любовь и голуби»

    В Петербурге запела Раиса Захаровна из «Любовь и голуби»

      На новой сцене ЛДМ готовятся к премьере музыкального спектакля по мотивам легендарных советских кинокартин: «Любовь и голуби», «Белое солнце пустыни», «Ирония судьбы».

      Главный персонаж мюзикла «Ёшкин кот» — гениально сыгранная Людмилой Гурченко разлучница из фильма «Любовь и голуби». На сцене эту роль исполнит Анастасия Макеева. Создатели проекта не скрывают, что с трудом нашли подходящую артистку. До встречи с нынешней Раисой Захаровной им пришлось сменить несколько претенденток.

      Анастасия Макеева призналась, что не просто вживалась в образ интеллигентной женщины из управления, а старалась перенять манеру исполнения самой Людмилы Гурченко.

      По сюжету мюзикла Раиса Захаровна в отличие от экранной предшественницы обретает семейную гармонию. А вот сможет ли рассчитывать на любовь зрителя «Ёшкин кот» , пока сказать трудно. Премьеру на новой сцене ЛДМ намерены приурочить к 85-летию Людмилы Гурченко. В июне рискованный эксперимент покажут мужу кинодивы Сергею Сенину.

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