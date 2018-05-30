Устроившего бойню в Льеже рецидивиста регулярно отпускали из тюрьмы «погулять»

В Льеже почтили память людей, погибших накануне от рук предполагаемого террориста — бельгийца Бенджамина Эрмана. Он был ликвидирован в ходе спецоперации. У следователей теперь масса вопросов: каковы были мотивы преступника, действовал ли он в одиночку и почему
грабителя-рецидивиста регулярно отпускали из тюрьмы в так называемые отгулы.
В рядах траурного митинга — премьер-министр Бельгии, бургомистр Льежа и тысячи людей со свечами и цветами в память о погибших в теракте. Но, помимо слов скорби, люди пытаются ответить на вопрос, как такое вообще стало возможным.
Накануне вооруженный ножом преступник напал на патруль из двух молодых женщин-полицейских в центральной части Льежа. Он наносил удары ножом сзади, затем завладел оружием стражей порядка. Тогда же случайной пулей был убит 22-летний мужчина, находившийся в проезжавшей мимо легковой машине. Затем преступник укрылся в здании находящегося рядом лицея, где в этот день не было учеников. Там он захватил в заложницы уборщицу.
Учитель лицея: «Я до сих пор в шоке от того, что произошло. Я хожу по этой дороге каждое утро. Я работаю в детском саду при старшей школе. К нам вчера эвакуировали всех детей, и в течение двух часов мы не могли выйти наружу, даже на детскую площадку. Весь день мы были на связи с родителями. Мы сделали все, что могли».
Когда сотрудники спецподразделения полиции прибыли на место и стали готовиться к штурму здания, преступник выскочил из центральных дверей и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета по группе полицейских, находившейся от него в нескольких метрах. Он успел ранить четырех человек, прежде чем был убит ответным огнем.
Венке Рогген, федеральный прокурор Бельгии: «Первые элементы расследования позволяют сказать, что речь может идти об акте терроризма. К этой версии прокуратура склоняется, потому что Эрман действовал так, как обычно к этому призывает пропаганда „Исламского государства“ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в Интернете: нападать на полицейских с ножом и овладевать их оружием. Во-вторых, преступник несколько раз прокричал „Аллах акбар“. Кроме того, по оперативным данным, он контактировал с экстремистами».
Но полиция до сих пор не знает, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Никаких мигрантских корней — чистокровный бельгиец, осужденный за грабеж с применением насилия и торговлю наркотиками, который, как выясняется, за день до нападения на полицейских убил еще одного человека.
Венке Рогген: «Он также подозревается еще в одном убийстве, совершённом неподалеку. Конкретные обстоятельства этого дела подлежат отдельному расследованию под надзором прокуратуры Люксембурга. Речь идет об убийстве, которое он совершил в ночь с понедельника на вторник этой же недели».
Более того, в день трагедии Эрман вообще должен был отбывать заключение в тюрьме, однако был выпущен на свободу в пенитенциарный отпуск на сутки. Так работает бельгийская гуманная система облегчения адаптации заключенных к жизни в обществе после выхода на свободу. Выяснилось, что он уже 11 раз получал разрешения на краткосрочные отгулы, 13 раз — на более длительные, и как минимум трижды Эрман возвращался за решетку с опозданием на несколько дней, однако никого это не смущало, и он вновь и вновь получал право покинуть стены тюрьмы.
Профсоюз бельгийской полиции инициировал собственное расследование обстоятельств освобождения преступника, действий полиции и тюремных властей.
Накануне вооруженный ножом преступник напал на патруль из двух молодых женщин-полицейских в центральной части Льежа. Он наносил удары ножом сзади, затем завладел оружием стражей порядка. Тогда же случайной пулей был убит 22-летний мужчина, находившийся в проезжавшей мимо легковой машине. Затем преступник укрылся в здании находящегося рядом лицея, где в этот день не было учеников. Там он захватил в заложницы уборщицу.
Учитель лицея: «Я до сих пор в шоке от того, что произошло. Я хожу по этой дороге каждое утро. Я работаю в детском саду при старшей школе. К нам вчера эвакуировали всех детей, и в течение двух часов мы не могли выйти наружу, даже на детскую площадку. Весь день мы были на связи с родителями. Мы сделали все, что могли».
Когда сотрудники спецподразделения полиции прибыли на место и стали готовиться к штурму здания, преступник выскочил из центральных дверей и открыл беспорядочную стрельбу из пистолета по группе полицейских, находившейся от него в нескольких метрах. Он успел ранить четырех человек, прежде чем был убит ответным огнем.
Венке Рогген, федеральный прокурор Бельгии: «Первые элементы расследования позволяют сказать, что речь может идти об акте терроризма. К этой версии прокуратура склоняется, потому что Эрман действовал так, как обычно к этому призывает пропаганда „Исламского государства“ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ — ред.) в Интернете: нападать на полицейских с ножом и овладевать их оружием. Во-вторых, преступник несколько раз прокричал „Аллах акбар“. Кроме того, по оперативным данным, он контактировал с экстремистами».
Но полиция до сих пор не знает, действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Никаких мигрантских корней — чистокровный бельгиец, осужденный за грабеж с применением насилия и торговлю наркотиками, который, как выясняется, за день до нападения на полицейских убил еще одного человека.
Венке Рогген: «Он также подозревается еще в одном убийстве, совершённом неподалеку. Конкретные обстоятельства этого дела подлежат отдельному расследованию под надзором прокуратуры Люксембурга. Речь идет об убийстве, которое он совершил в ночь с понедельника на вторник этой же недели».
Более того, в день трагедии Эрман вообще должен был отбывать заключение в тюрьме, однако был выпущен на свободу в пенитенциарный отпуск на сутки. Так работает бельгийская гуманная система облегчения адаптации заключенных к жизни в обществе после выхода на свободу. Выяснилось, что он уже 11 раз получал разрешения на краткосрочные отгулы, 13 раз — на более длительные, и как минимум трижды Эрман возвращался за решетку с опозданием на несколько дней, однако никого это не смущало, и он вновь и вновь получал право покинуть стены тюрьмы.
Профсоюз бельгийской полиции инициировал собственное расследование обстоятельств освобождения преступника, действий полиции и тюремных властей.
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