Михайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе

Звезды оперной сцены накануне чествовали Паату Бурчуладзе. Художественный руководитель оперной труппы Михайловского театра отмечал 40-летие творческой деятельности.

Басом певца восхищался сам Герберт фон Караян. Великий дирижер сравнивал голосовые возможности Бурчуладзе с шаляпинскими. В качестве подарка виновнику торжества со сцены звучали лучшие арии в исполнении знаменитых коллег. Мария Гулегина, которая считает Бурчуладзе в профессии своим крестным отцом, была в этот вечер и Леонорой, и Тоской.



Пел и итальянец Марко Берти — один из четверки величайших теноров мира, по версии музыкальных обозревателей 2011 года. В честь Бурчуладзе и его голоса, которому давно покорились лучшие сцены мира, Берти исполнил арию Альваро из «Силы судьбы» Джузеппе Верди.