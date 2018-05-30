    Михайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, театр, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМихайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе

    Михайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе

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    Михайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе

    Михайловский театр поздравил с творческим юбилеем Паату Бурчуладзе

      Звезды оперной сцены накануне чествовали Паату Бурчуладзе. Художественный руководитель оперной труппы Михайловского театра отмечал 40-летие творческой деятельности.

      Басом певца восхищался сам Герберт фон Караян. Великий дирижер сравнивал голосовые возможности Бурчуладзе с шаляпинскими. В качестве подарка виновнику торжества со сцены звучали лучшие арии в исполнении знаменитых коллег. Мария Гулегина, которая считает Бурчуладзе в профессии своим крестным отцом, была в этот вечер и Леонорой, и Тоской.

      Пел и итальянец Марко Берти — один из четверки величайших теноров мира, по версии музыкальных обозревателей 2011 года. В честь Бурчуладзе и его голоса, которому давно покорились лучшие сцены мира, Берти исполнил арию Альваро из «Силы судьбы» Джузеппе Верди.

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