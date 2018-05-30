Путин: Россия готова вернуться к строительству АЭС в Болгарии на рыночных условиях

Владимир Путин провел переговоры в Москве с болгарским
премьер-министром Бойко Борисовым. Обсуждали возможность расширить транзитный поток российских углеводородов в Европу через Болгарию, проект АЭС «Белене» и другие проекты. Контакты между двумя странами в последнее время заметно активизировались.
Неделю назад в Сочи Путин встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым, теперь болгарский премьер-министр побывал с рабочим визитом в российской столице. Очевидно, что София берет курс на улучшение отношений с Москвой. Противоречий между странами за последние несколько лет накопилось немало, но желание разговаривать и, главное, слышать друг друга, похоже, сильнее.
Владимир Путин, приветствуя Бойко Борисова, выразил удовлетворение тем, что эта встреча стала возможной после достаточно долгого перерыва. В марте российский президент и глава правительства Болгарии общались, но только по телефону. Личный разговор дает больше возможностей обсудить существующие проблемы и развитие сотрудничества.
Владимир Путин, президент РФ: «Совсем недавно я имел удовольствие принимать в России президента Болгарии. Надеюсь, что ваш визит в Россию, наша с вами сегодняшняя встреча, ваши переговоры в правительстве РФ создадут хорошие условия для дальнейшего развития наших отношений, причем по очень многим направлениям, включая экономику, политические контакты, сферу культуры и гуманитарную область».
Энергетическое сотрудничество остается приоритетным направлением двусторонних отношений. Россия — единственный экспортер газа в Болгарию, ежегодные поставки — 3 миллиарда кубометров. София, в 2014 году отказавшаяся от проекта «Южный поток», похоже, посчитала размер своей упущенной выгоды — от дополнительного газа и транзита через свою территорию. И теперь Бойко Борисов просит направить «Турецкий поток» через территорию Болгарии.
Россия готова вернуться к реализации идеи строительства АЭС «Белене», заявил Владимир Путин. А правительство Болгарии несколько дней назад уже направило в министерство энергетики страны конкретные предложения.
Владимир Путин: «Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС „Белене“, разумеется, если Болгария примет соответствующее решение и, само собой разумеется, на рыночных основаниях».
Товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 25%. Владимир Путин и Бойко Борисов отметили, что есть перспективы и для дальнейшего развития сотрудничества, причем не только экономического: немало совместных культурных и образовательных проектов. Россия планирует увеличить количество стипендий для болгарских студентов, на осень в Софии запланированы дни Москвы.
Бойко Борисов пожелал Владимиру Путину успехов при проведении чемпионата мира. Болгарский премьер-министр сам увлекается футболом. Не исключено, что на одной из игр он даже захочет побывать.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
Владимир Путин, приветствуя Бойко Борисова, выразил удовлетворение тем, что эта встреча стала возможной после достаточно долгого перерыва. В марте российский президент и глава правительства Болгарии общались, но только по телефону. Личный разговор дает больше возможностей обсудить существующие проблемы и развитие сотрудничества.
Владимир Путин, президент РФ: «Совсем недавно я имел удовольствие принимать в России президента Болгарии. Надеюсь, что ваш визит в Россию, наша с вами сегодняшняя встреча, ваши переговоры в правительстве РФ создадут хорошие условия для дальнейшего развития наших отношений, причем по очень многим направлениям, включая экономику, политические контакты, сферу культуры и гуманитарную область».
Энергетическое сотрудничество остается приоритетным направлением двусторонних отношений. Россия — единственный экспортер газа в Болгарию, ежегодные поставки — 3 миллиарда кубометров. София, в 2014 году отказавшаяся от проекта «Южный поток», похоже, посчитала размер своей упущенной выгоды — от дополнительного газа и транзита через свою территорию. И теперь Бойко Борисов просит направить «Турецкий поток» через территорию Болгарии.
Россия готова вернуться к реализации идеи строительства АЭС «Белене», заявил Владимир Путин. А правительство Болгарии несколько дней назад уже направило в министерство энергетики страны конкретные предложения.
Владимир Путин: «Российская сторона готова вернуться и к идее реализации проекта строительства АЭС „Белене“, разумеется, если Болгария примет соответствующее решение и, само собой разумеется, на рыночных основаниях».
Товарооборот между странами в прошлом году вырос почти на 25%. Владимир Путин и Бойко Борисов отметили, что есть перспективы и для дальнейшего развития сотрудничества, причем не только экономического: немало совместных культурных и образовательных проектов. Россия планирует увеличить количество стипендий для болгарских студентов, на осень в Софии запланированы дни Москвы.
Бойко Борисов пожелал Владимиру Путину успехов при проведении чемпионата мира. Болгарский премьер-министр сам увлекается футболом. Не исключено, что на одной из игр он даже захочет побывать.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Дины Ивановой.
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