Пожар в петербургском «Пассаже» не повлиял на работу универмага

Причиной ЧП в центре Петербурга стало возгорание на пристройке, расположенной на крыше здания на Невском проспекте, 48. Жизни и здоровью сотрудников и посетителей «Пассажа» пожар не угрожал, заявили в МЧС.
Помещения петербургского «Пассажа» не пострадали от вчерашнего пожара. Об этом сегодня сообщили в торговом центре. Возгорание произошло накануне. Дым на крыше торгового дома заметили прохожие около 20 часов. К прибытию первых расчетов МЧС пламя охватило часть кровли со стороны двора и распространилось на площади около 80 квадратных метров.
При этом основные перекрытия и торговые ряды огонь не затронул. Как сообщили в «Пассаже», горевшие комнаты были изолированы от помещений с людьми. Но из здания всё равно спасатели экстренно вывели свыше 400 сотрудников и посетителей. Никто не пострадал.
При этом во время тушения пожара спасатели намеренно не закрывали Невский проспект. Пожар произошел в вечерний час пик. Но от пробок это не уберегло. Свыше 30 единиц техники, работавших на месте, фактически блокировали одну полосу магистрали и поворот на Садовую улицу. Между тем дознавателям еще предстоит выяснить причину пожара. Сейчас «Пассаж» работает в обычном режиме.
При этом основные перекрытия и торговые ряды огонь не затронул. Как сообщили в «Пассаже», горевшие комнаты были изолированы от помещений с людьми. Но из здания всё равно спасатели экстренно вывели свыше 400 сотрудников и посетителей. Никто не пострадал.
При этом во время тушения пожара спасатели намеренно не закрывали Невский проспект. Пожар произошел в вечерний час пик. Но от пробок это не уберегло. Свыше 30 единиц техники, работавших на месте, фактически блокировали одну полосу магистрали и поворот на Садовую улицу. Между тем дознавателям еще предстоит выяснить причину пожара. Сейчас «Пассаж» работает в обычном режиме.
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