Россия может построить нитку газопровода в Болгарию напрямую через Чёрное море

Россия допускает возможность строительства второй нитки газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую через Чёрное море. Об этом заявил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Болгария проявляет к проекту интерес, однако его реализация на практике увязана с рядом причин.
Дмитрий Песков: «То есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот проект интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане».
Пресс-секретарь президента уточнил, что Болгария хочет устроить газовый хаб. Однако остается открытым вопрос о том, откуда будет идти ответвление газопровода и какие границы оно будет пересекать.
Несмотря на то, что «Турецкий поток» фактически реализован, есть возможность ответвления в Болгарию и со стороны Чёрного моря, добавил Песков.
Ранее по итогам встречи с болгарским премьером Бойко Борисовым Владимир Путин заявил, что вопрос о возможности выхода «Турецкого потока» в Европу через Болгарию прорабатывается.
Дмитрий Песков: «То есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот проект интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане».
Пресс-секретарь президента уточнил, что Болгария хочет устроить газовый хаб. Однако остается открытым вопрос о том, откуда будет идти ответвление газопровода и какие границы оно будет пересекать.
Несмотря на то, что «Турецкий поток» фактически реализован, есть возможность ответвления в Болгарию и со стороны Чёрного моря, добавил Песков.
Ранее по итогам встречи с болгарским премьером Бойко Борисовым Владимир Путин заявил, что вопрос о возможности выхода «Турецкого потока» в Европу через Болгарию прорабатывается.
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