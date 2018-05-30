    Россия может построить нитку газопровода в Болгарию напрямую через Чёрное море

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    Россия может построить нитку газопровода в Болгарию напрямую через Чёрное море

    Россия может построить нитку газопровода в Болгарию напрямую через Чёрное море

    Россия допускает возможность строительства второй нитки газопровода «Турецкий поток» в Болгарию напрямую через Чёрное море. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Болгария проявляет к проекту интерес, однако его реализация на практике увязана с рядом причин.

    Дмитрий Песков: «То есть невозможно реализовывать, не имея определенных гарантий Еврокомиссии, самой Болгарии, учитывая предыдущий опыт. Этот проект интересен и самим болгарам, и Москве, поэтому работа уже будет вестись в прикладном плане».

    Пресс-секретарь президента уточнил, что Болгария хочет устроить газовый хаб. Однако остается открытым вопрос о том, откуда будет идти ответвление газопровода и какие границы оно будет пересекать.

    Несмотря на то, что «Турецкий поток» фактически реализован, есть возможность ответвления в Болгарию и со стороны Чёрного моря, добавил Песков.

    смотретьПутин провел переговоры с премьер-министром Болгарии
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