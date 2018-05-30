Мемориальную доску Даниилу Гранину установят досрочно

Депутаты Законодательного собрания Петербурга проголосовали за появление памятного знака в Петроградском районе.

Согласно принятому в парламенте постановлению, мемориальную доску писателю-фронтовику и почетному гражданину Петербурга установят на фасаде дома 8 по Малой Посадской улице, где жил Гранин. При этом ждать 5 лет с момента смерти, как того требуют врачи, не будут.



Отметим, что ранее Топонимическая комиссия рекомендовала присвоить скверу в Центральном районе имя Даниила Гранина.