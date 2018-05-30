    Экс-главу строительного комитета Ленобласти задержали по подозрению в коррупции. Ленинградская область, Санкт-Петербург, взятки, коррупция, обыски, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкс-главу строительного комитета Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

    Экс-главу строительного комитета Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

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    Экс-главу строительного комитета Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

    <nobr>Экс-главу</nobr> строительного комитета Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

      В областном комитете по строительству и на квартире Виталия Жданова прошли обыски. Они связаны с уголовным делом о получении взятки.

      Сегодня был задержан бывший глава комитета по строительству Ленобласти. Этому предшествовали обыски, которые прошли в рабочем кабинете и квартире Виталия Жданова. К следственным действиям привлекли сотрудников экономической полиции, Росгвардии и ФСБ. Последние лишь подтвердили свое участие, но подробности операции раскрывать отказались.

      Как выяснили 47news, оперативники работали в рамках уголовного дела о получении взятки, который возбудил Следственный комитет Петербурга. Речь идет о событиях 2012–2013 годов, когда Жданов был заместителем председателя комитета по строительству, но в правительстве города.

      Тогда при строительстве городских детских садов и школ были похищены бюджетные средства. По подозрению в хищении в октябре 2016 года был арестован глава компании-подрядчика ГК «Единые Решения» Владимир Артеев. Его брат Андрей Артеев возглавлял городской комитет по строительству в то время, когда Виталий Жданов был его первым заместителем, а ранее работал в компаниях, связанных с ГК «Единые Решения», отмечает 47news.

      При этом из комстроя Ленобласти Жданов написал заявление об увольнении в конце апреля текущего года.

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