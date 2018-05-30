    Путин: Россия и Турция готовы протянуть «Турецкий поток» через Болгарию в Европу

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    Путин: Россия и Турция готовы протянуть «Турецкий поток» через Болгарию в Европу

    Путин: Россия и Турция готовы протянуть «Турецкий поток» через Болгарию в Европу

    Путин: Россия и Турция готовы протянуть «Турецкий поток» через Болгарию в Европу

    Россия и Турция готовы продлить газопровод «Турецкий поток» в сторону Болгарии и выйти далее в Европу, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с болгарским премьер-министром Бойко Борисовым.

    Путин подчеркнул, что буквально накануне в телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил такую возможность.

    Владимир Путин, президент РФ: «Мы всегда обсуждали с нашими турецкими партнерами возможность выхода „Турецкого потока“ в Европу, в том числе через Болгарию. И вчера президент Турции господин Эрдоган в нашем телефонном разговоре еще раз это подтвердил. Мы прорабатываем это в практическом плане с турецкими друзьями, с болгарскими».

    Бойко Борисов в свою очередь сообщил, что Болгария планирует вести переговоры с «Газпромом», чтобы покупать газ и осуществлять его транзит в другие страны.

    Бойко Борисов, премьер-министр Болгарии: «Сейчас мы можем заявить, что поступать по дополнительной линии газ в Болгарию будет. Дополнительно господин Миллер и наши министры найдут ту сферу, в которой будет осуществляться распределение по контрактам с другими странами, торговля газом и транзит, а также транспортировка газа в другие страны в нашем регионе».

    смотретьПутин провел переговоры с премьер-министром Болгарии
    Путин провел переговоры с премьер-министром Болгарии
    Путин добавил, что объем поставок газа через «Турецкий поток» в Европу будет зависеть от поставок по другим маршрутам, в том числе по «Северному потоку — 2» и через Украину.

    Российский президент также сообщил, что вторая нитка «Турецкого потока» проложена уже наполовину — 200 километров из 400. Строительство первой нитки завершили в конце апреля.

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