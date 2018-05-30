Путин рассчитывает на предметную дискуссию с британскими властями по делу Скрипаля

Президент России выразил надежду, что в будущем удастся провести предметный разговор с британской стороной по делу об отравлении в Солсбери.
Владимир Путин сообщил, что на встрече с премьером Болгарии Бойко Борисовым не обсуждалась тема отравления Скрипалей в Солсбери, но он надеется в будущем на предметную дискуссию с Лондоном по этому делу.
Владимир Путин: «Про Скрипаля мы не говорили, надеюсь, мы когда-нибудь составим предметную дискуссию по этому вопросу с британскими нашими коллегами».
С таким заявлением российский лидер выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Бойко, передает РИА Новости.
Ранее Путин высказывал мнение, что необходимо проводить совместную работу с британской стороной по делу Скрипаля или прекратить разговоры по этой теме, которые ведут лишь к ухудшению двусторонних отношений.
Владимир Путин: «Про Скрипаля мы не говорили, надеюсь, мы когда-нибудь составим предметную дискуссию по этому вопросу с британскими нашими коллегами».
С таким заявлением российский лидер выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Бойко, передает РИА Новости.
Ранее Путин высказывал мнение, что необходимо проводить совместную работу с британской стороной по делу Скрипаля или прекратить разговоры по этой теме, которые ведут лишь к ухудшению двусторонних отношений.
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