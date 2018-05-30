    СБУ: Аркадий Бабченко жив, организатор покушения задержан

    Путин рассчитывает на предметную дискуссию с британскими властями по делу Скрипаля

    комментировать

    Путин рассчитывает на предметную дискуссию с британскими властями по делу Скрипаля

    Путин рассчитывает на предметную дискуссию с британскими властями по делу Скрипаля

    Президент России выразил надежду, что в будущем удастся провести предметный разговор с британской стороной по делу об отравлении в Солсбери.

    Владимир Путин сообщил, что на встрече с премьером Болгарии Бойко Борисовым не обсуждалась тема отравления Скрипалей в Солсбери, но он надеется в будущем на предметную дискуссию с Лондоном по этому делу.

    Владимир Путин: «Про Скрипаля мы не говорили, надеюсь, мы когда-нибудь составим предметную дискуссию по этому вопросу с британскими нашими коллегами».

    С таким заявлением российский лидер выступил на пресс-конференции по итогам переговоров с Бойко, передает РИА Новости.

    смотретьФильм BBC не смог пролить свет на дело Скрипалей
    Фильм BBC не смог пролить свет на дело Скрипалей
    Ранее Путин высказывал мнение, что необходимо проводить совместную работу с британской стороной по делу Скрипаля или прекратить разговоры по этой теме, которые ведут лишь к ухудшению двусторонних отношений.

    Новости по теме

    Дело Скрипаля

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru