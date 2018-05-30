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    МЧС: крупный пожар на складе макулатуры в Москве потушен

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Паулин
    МЧС: крупный пожар на складе макулатуры в Москве потушен

    МЧС: крупный пожар на складе макулатуры в Москве потушен

    МЧС: крупный пожар на складе макулатуры в Москве потушен
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Паулин

    • Пожарным удалось справиться с огнем на складе, где горела макулатура на площади 500 кв. метров.

    Крупный пожар произошел на юго-востоке Москвы на складе, расположенном по адресу: Южнопортовая улица, дом 27. Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, локализовать пламя удалось к 16:02, а к 16:45 возгорание было потушено.

    Лаборатория МЧС провела мониторинг состояния атмосферного воздуха на месте пожара, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Спасатели также заверили, что угрозы для жителей ближайших домов нет.

    смотретьНа юго-востоке Москвы горит склад макулатуры
    На юго-востоке Москвы горит склад макулатуры
    В тушении пожара участвовали 57 специалистов, также было задействовано 19 единиц техники, на месте работал пожарный поезд, кроме того, пришлось привлечь вертолет.

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