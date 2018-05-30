В Киеве рассказали о массовом бегстве работников АЭС с Украины

В Раде сообщили, что массовый отток кадров с украинских атомных электростанций стал одной из основных проблем отрасли. Об этом заявила депутат Верховной рады Виктория Войцицкая.
По словам Войцицкой, украинцы массово увольняются с АЭС. Об этом она написала в своем Facebook.
Виктория Войцицкая: «Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала».
Как она отмечает, бывшие сотрудники, работавшие на украинских атомных электростанциях, уезжают в Россию, Белоруссию и Турцию. По мнению Войцицкой, причиной этой проблемы является недостаточное финансирование атомной промышленности на Украине.
На территории Украины работают четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.
Виктория Войцицкая: «Один из ключевых вызовов, по словам руководителей, массовое увольнение кадров: от водителей тепловозов, монтажников, экскаваторщиков, инженеров управления реакторами и другого высокотехнологичного и профессионального персонала».
Как она отмечает, бывшие сотрудники, работавшие на украинских атомных электростанциях, уезжают в Россию, Белоруссию и Турцию. По мнению Войцицкой, причиной этой проблемы является недостаточное финансирование атомной промышленности на Украине.
На территории Украины работают четыре АЭС: Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая.
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