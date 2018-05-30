    СБУ: Аркадий Бабченко жив, организатор покушения задержан

    Полиция Киева: у застрелившего Бабченко киллера были сообщники

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Полиция Киева: у застрелившего Бабченко киллера были сообщники

    Полиция Киева: у застрелившего Бабченко киллера были сообщники

    Полиция Киева: у застрелившего Бабченко киллера были сообщники
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Глава полиции Киева Андрей Крищенко ответил на вопрос, были ли у убийцы российского журналиста Аркадия Бабченко сообщники.

    Андрей Крищенко: «Да, более одного было. Сейчас мы устанавливаем роль и прикрывал ли кто-то стрелка».

    Это заявление Крищенко сделал в эфире телеканала «112 Украина».

    Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.




    смотретьКиллер караулил журналиста Бабченко в подъезде его дома
    Киллер караулил журналиста Бабченко в подъезде его дома
    Киллер напал на Бабченко в подъезде дома и несколько раз выстрелил в спину. Журналист скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Украинская полиция распространила фоторобот киллера: рост чуть выше 175 см, бородка, джинсовая куртка.

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