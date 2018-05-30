В Интерполе отрицают наличие ордера на арест Браудера

В Интерполе заявили, что у них нет и никогда не было ордера на арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который заочно осужден в России.
Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Интерпола в Twitter.
Из сообщения Интерпола: «Нет и никогда не было красного уведомления в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола».
Ранее сегодня утром сам финансист сообщил, что был задержан полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако его отпустили после допроса в отделении полиции. Испанские правоохранители пояснили, что запрос России на арест инвестора, как оказалось, не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.
Напомним, в России Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.
Из сообщения Интерпола: «Нет и никогда не было красного уведомления в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола».
There is not, and never has been, a Red Notice for Bill Browder. Mr Browder is not wanted via INTERPOL channels. https://t.co/8zI3IepOMh— INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 30 мая 2018 г.
Ранее сегодня утром сам финансист сообщил, что был задержан полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако его отпустили после допроса в отделении полиции. Испанские правоохранители пояснили, что запрос России на арест инвестора, как оказалось, не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.
Напомним, в России Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.
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