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    В Интерполе отрицают наличие ордера на арест Браудера

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    В Интерполе отрицают наличие ордера на арест Браудера

    В Интерполе отрицают наличие ордера на арест Браудера

    В Интерполе заявили, что у них нет и никогда не было ордера на арест основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который заочно осужден в России.

    Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Интерпола в Twitter.

    Из сообщения Интерпола: «Нет и никогда не было красного уведомления в отношении господина Уильяма Браудера. Господин Браудер не разыскивается по каналам Интерпола».




    Ранее сегодня утром сам финансист сообщил, что был задержан полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Однако его отпустили после допроса в отделении полиции. Испанские правоохранители пояснили, что запрос России на арест инвестора, как оказалось, не имеет надлежащей юридической силы. Сам Браудер заявил, что его освобождению способствовала рекомендация генерального секретаря Интерпола в Лионе.

    Напомним, в России Уильям Браудер заочно осужден на девять лет лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов.

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