    Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки. беспилотники, Бурятия, почта, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

    Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

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    Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

    Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

    Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

      Вторая попытка доставить почту дроном в Бурятии сегодня завершилась успехом.

      Сообщается, что беспилотник за 15 минут преодолел 12 километров и благополучно доставил три письма адресату. По земле машине пришлось бы ехать 40 с лишним километров.

      Сегодняшние испытания стали для бурятских властей делом чести — после того как в апреле такой же дрон эффектно врезался в стену сразу после взлета. За церемонией тогда наблюдали глава региона Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

      Впрочем, в «Почте России» подчеркивают: и тогда, и сегодня ведомство было исключительно на правах гостя, а в проекте не участвует.

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