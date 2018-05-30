Дрон успешно доставил почту в Бурятии со второй попытки

Вторая попытка доставить почту дроном в Бурятии сегодня завершилась успехом.
Сообщается, что беспилотник за 15 минут преодолел 12 километров и благополучно доставил три письма адресату. По земле машине пришлось бы ехать 40 с лишним километров.
Сегодняшние испытания стали для бурятских властей делом чести — после того как в апреле такой же дрон эффектно врезался в стену сразу после взлета. За церемонией тогда наблюдали глава региона Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Впрочем, в «Почте России» подчеркивают: и тогда, и сегодня ведомство было исключительно на правах гостя, а в проекте не участвует.
Сегодняшние испытания стали для бурятских властей делом чести — после того как в апреле такой же дрон эффектно врезался в стену сразу после взлета. За церемонией тогда наблюдали глава региона Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.
Впрочем, в «Почте России» подчеркивают: и тогда, и сегодня ведомство было исключительно на правах гостя, а в проекте не участвует.
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