СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

Северная Корея рассчитывает задобрить Дональда Трампа с помощью фастфуда.
По информации американского канала NBC, который ссылается на некий секретный доклад ЦРУ, узнав о любви американского президента к бургерам, в свете предстоящих переговоров Ким Чен Ын задумался об открытии в КНДР сети ресторанов быстрого питания. Предполагается, что так Пхеньян может продемонстрировать готовность к ограниченным западным инвестициям в экономику страны.
Телеканал напомнил, что в 2016 году в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что хотел бы встретиться с северокорейским лидером в «скромной обстановке», которая заключалась бы в том, чтобы «съесть гамбургер за переговорным столом».
Телеканал напомнил, что в 2016 году в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что хотел бы встретиться с северокорейским лидером в «скромной обстановке», которая заключалась бы в том, чтобы «съесть гамбургер за переговорным столом».
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