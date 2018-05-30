    СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами. Северная Корея, Трамп Дональд, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

    СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

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    СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

    СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

    СМИ: Ким Чен Ын рассчитывает задобрить Трампа бургерами

      Северная Корея рассчитывает задобрить Дональда Трампа с помощью фастфуда.

      По информации американского канала NBC, который ссылается на некий секретный доклад ЦРУ, узнав о любви американского президента к бургерам, в свете предстоящих переговоров Ким Чен Ын задумался об открытии в КНДР сети ресторанов быстрого питания. Предполагается, что так Пхеньян может продемонстрировать готовность к ограниченным западным инвестициям в экономику страны.

      Телеканал напомнил, что в 2016 году в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что хотел бы встретиться с северокорейским лидером в «скромной обстановке», которая заключалась бы в том, чтобы «съесть гамбургер за переговорным столом».

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