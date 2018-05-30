    В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России. выборы, Совет Федерации, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

    В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

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    В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

    В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

    В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

      Временная комиссия по защите государственного суверенитета представила доклад в Совете Федерации о вмешательстве извне в выборы президента России.

      Комиссия считает, что другие государства уже давно пытаются влиять на президентские выборы в России. Кампания носит выраженный характер как минимум семь лет, и главную роль в этой политике играет Вашингтон.

      В комиссии выявили 10 основных направлений внешнего вмешательства в прошедшую избирательную кампанию.

      Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края: «Среди них — вмешательство путем проведения в преддверии выборов внутри России закрытых исследований в интересах зарубежных госструктур за счет иностранного финансирования. Кстати, там и Пентагон участвовал в этом финансировании. Навязывание извне конкретных кандидатов в президенты, ведение из-за рубежа массированной пропаганды за счет иностранного государственного финансирования в течение всего периода, включая „день тишины“ и день голосования».

      В комиссии считают, что работа органов власти и изменения в российских законах помогли отразить эти атаки, и предлагают меры по укреплению защиты.

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