В СФ назвали 10 направлений вмешательства извне в выборы президента России

Временная комиссия по защите государственного суверенитета представила доклад в Совете Федерации о вмешательстве извне в выборы президента России.

Комиссия считает, что другие государства уже давно пытаются влиять на президентские выборы в России. Кампания носит выраженный характер как минимум семь лет, и главную роль в этой политике играет Вашингтон.



В комиссии выявили 10 основных направлений внешнего вмешательства в прошедшую избирательную кампанию.



Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края: «Среди них — вмешательство путем проведения в преддверии выборов внутри России закрытых исследований в интересах зарубежных госструктур за счет иностранного финансирования. Кстати, там и Пентагон участвовал в этом финансировании. Навязывание извне конкретных кандидатов в президенты, ведение из-за рубежа массированной пропаганды за счет иностранного государственного финансирования в течение всего периода, включая „день тишины“ и день голосования».



В комиссии считают, что работа органов власти и изменения в российских законах помогли отразить эти атаки, и предлагают меры по укреплению защиты.