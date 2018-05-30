Более 10 человек пострадали из-за урагана в Центральной России

Одиннадцать человек пострадали
из-за шквалистого ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов. Пятеро из них — дети.
Все пострадавшие, как сообщили агентству ТАСС в экстренных службах, были доставлены в больницы.
Источник: «В общей сложности пострадали 11 человек, включая пятерых детей. Все они госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное».
Порывы сильного ветра зафиксированы не только в Москве, но также во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
В столице повреждены кровли четырех многоквартирных домов, в Ивановской области — птицефабрики, ветер также повредил крышу театра в Казани. В общей сложности уже повалены свыше 120 деревьев, повреждены 12 автомашин, обесточены свыше 200 населенных пунктов, более 12 тысяч домов, в которых проживают более 63 тысяч человек.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыты парк Горького, парк «Останкино» и зоопарк. Москвичей и гостей столицы также попросили воздержаться от прогулок по территории ВДНХ.
Источник: «В общей сложности пострадали 11 человек, включая пятерых детей. Все они госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное».
Порывы сильного ветра зафиксированы не только в Москве, но также во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
Около 10 тыс. жителей Нижегородской области из-за урагана остались без электричества. Ветер, который усилился до 27 м/с, срывает крыши с домов и валит грузовики pic.twitter.com/whJRu2CwwY— НТВ (@ntvru) 30 мая 2018 г.
В столице повреждены кровли четырех многоквартирных домов, в Ивановской области — птицефабрики, ветер также повредил крышу театра в Казани. В общей сложности уже повалены свыше 120 деревьев, повреждены 12 автомашин, обесточены свыше 200 населенных пунктов, более 12 тысяч домов, в которых проживают более 63 тысяч человек.
В Москве из-за шквалистого ветра закрыты парк Горького, парк «Останкино» и зоопарк. Москвичей и гостей столицы также попросили воздержаться от прогулок по территории ВДНХ.
В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.
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