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    Более 10 человек пострадали из-за урагана в Центральной России

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    • Фото: ВКазани Поймут / vk.com
    Более 10 человек пострадали <nobr>из-за</nobr> урагана в Центральной России

    Более 10 человек пострадали из-за урагана в Центральной России

    Более 10 человек пострадали <nobr>из-за</nobr> урагана в Центральной России
  • Фото: ВКазани Поймут / vk.com

    • Одиннадцать человек пострадали из-за шквалистого ветра в Москве и других городах Центрального и Приволжского федеральных округов. Пятеро из них — дети.

    Все пострадавшие, как сообщили агентству ТАСС в экстренных службах, были доставлены в больницы.

    Источник: «В общей сложности пострадали 11 человек, включая пятерых детей. Все они госпитализированы, состояние оценивается как удовлетворительное».

    Порывы сильного ветра зафиксированы не только в Москве, но также во Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской областях, Татарстане, Чувашии и Марий Эл.




    В столице повреждены кровли четырех многоквартирных домов, в Ивановской области — птицефабрики, ветер также повредил крышу театра в Казани. В общей сложности уже повалены свыше 120 деревьев, повреждены 12 автомашин, обесточены свыше 200 населенных пунктов, более 12 тысяч домов, в которых проживают более 63 тысяч человек.




    В Москве из-за шквалистого ветра закрыты парк Горького, парк «Останкино» и зоопарк. Москвичей и гостей столицы также попросили воздержаться от прогулок по территории ВДНХ.

    В Москве из-за сильного ветра временно закрыли парк Горького. В разных районах города упали десятки деревьев.

    Опубликовано НТВ 30 мая 2018 г.

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