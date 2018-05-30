29 мая, на сцене театра «Ленком» состоялся юбилейный вечер памяти народного артиста РСФСР Александра Абдулова. Мероприятие под названием «Послушай, Женя…» телезрители смогут увидеть в ближайшую пятницу, 1 июня, в 21:30 на НТВ и НТВ.Ru.
Мероприятие, которое было организовано телеканалом НТВ, стало знаковым событием для всего культурного сообщества.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «День рождения Александра Абдулова — это большой праздник. Вечер прошел замечательно. На сцене легендарного „Ленкома“ самые близкие друзья Александра рассказали его дочери Жене, каким был ее отец. Для нас крайне важно принимать участие в организации мероприятий такого формата, так как они представляют огромную культурную ценность. Нам очень приятно, что зрители увидят этот вечер именно в эфире нашего канала».
В этот вечер 11-летняя дочь знаменитого актера и режиссера Женя Абудулова прошла по коридорам «Ленкома» вместе с народным артистом России Сергеем Степанченко, а также побывала в гримерке именитого отца.
Первым на сцене театра появился народный артист России режиссер Марк Захаров. Он рассказал о том, как принял решение отдать главную роль в фильме «Обыкновенное чудо» молодому Абдулову, а участники проекта телеканала НТВ «Ты супер!» исполнили песню «Смешно, безрассудно, нелепо…».
Народный артист России Александр Збруев поведал гостям о дружбе с актером, а Лариса Долина — о несбыточной мечте спеть дуэтом с Абдуловым. Юлия Началова исполнила песню Принцессы «Луч солнца золотого» из «Бременских музыкантов» и рассказала, как благодарна Абдулову за созданный им фильм.
Народный артист России Сергей Соловьёв поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Абдуловым и его роли в «Анне Карениной». Алла Сурикова поведала о том, как стала единственным режиссером, который смог задействовать в своих работах и Александра Абдулова, и его маленькую дочку Женю.
Александр Абдулов был любим всеми, и у него было большое количество друзей, которые с огромной теплотой отзываются о нем. Одним из самых близких друзей актера на протяжении более 30 лет был Леонид Ярмольник, который с особым трепетом вспоминает Александра Абдулова.
Леонид Ярмольник: «Почему мы так любим Сашу и так гордимся им? Он во всем всегда был уникальный. И этот вечер тоже уникальный, потому что через 10 лет он с легкостью собрал полный „Ленком“ и близких друзей. Он был невероятно любимым и узнаваемым актером. Спустя год после ухода Саши его супруга Юля подарила мне его часы, которые я до сих пор ношу с тем же ремешком. Это самая дорогая вещь, которая у меня осталась от Саши».
Также зрители НТВ смогут увидеть фрагменты из жизни актера, его звездных коллег и друзей, которых уже нет в живых, под песню «Верните память». Любимый исполнитель актера Александр Розенбаум спел сразу две песни, а Сергей Степанченко и Иван Агапов исполнили легендарный дуэт Абдулова и Фарады «Уно моменто».
Именитые спортсмены также рассказали о дружбе с Абдуловым: Вячеслав Фетисов вспомнил о том, как актер поддержал его решение об отъезде из НХЛ, Константин Цзю — о съемках в фильме Абдулова «Выкрест», а телеведущий Александр Олейников — о бесконечной любви к футбольному московскому «Спартаку».
Своими воспоминаниями поделились также заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян и народный артист РФ Сергей Никоненко, который был соседом Абдулова по даче. Прославленный каскадер Сергей Иванов раскрыл тайну каскадерского успеха Абдулова, а композитор Игорь Крутой вспомнил, каким человеком был великий актер.
В конце вечера зрители увидели оригинальную постановку «Ленкома» — «Аллилуйя любви», в финале которой появились силуэт великого актера и его голос. Завершился вечер песней из кинофильма «Гений» — «Ах утону я в Западной Двине».
Смотрите вечер памяти «Послушай, Женя…» на НТВ и НТВ.Ru в ближайшую пятницу, 1 июня, в 21:30.
Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер НТВ: «День рождения Александра Абдулова — это большой праздник. Вечер прошел замечательно. На сцене легендарного „Ленкома“ самые близкие друзья Александра рассказали его дочери Жене, каким был ее отец. Для нас крайне важно принимать участие в организации мероприятий такого формата, так как они представляют огромную культурную ценность. Нам очень приятно, что зрители увидят этот вечер именно в эфире нашего канала».
В этот вечер 11-летняя дочь знаменитого актера и режиссера Женя Абудулова прошла по коридорам «Ленкома» вместе с народным артистом России Сергеем Степанченко, а также побывала в гримерке именитого отца.
Первым на сцене театра появился народный артист России режиссер Марк Захаров. Он рассказал о том, как принял решение отдать главную роль в фильме «Обыкновенное чудо» молодому Абдулову, а участники проекта телеканала НТВ «Ты супер!» исполнили песню «Смешно, безрассудно, нелепо…».
Народный артист России Александр Збруев поведал гостям о дружбе с актером, а Лариса Долина — о несбыточной мечте спеть дуэтом с Абдуловым. Юлия Началова исполнила песню Принцессы «Луч солнца золотого» из «Бременских музыкантов» и рассказала, как благодарна Абдулову за созданный им фильм.
Народный артист России Сергей Соловьёв поделился своими воспоминаниями о знакомстве с Абдуловым и его роли в «Анне Карениной». Алла Сурикова поведала о том, как стала единственным режиссером, который смог задействовать в своих работах и Александра Абдулова, и его маленькую дочку Женю.
Александр Абдулов был любим всеми, и у него было большое количество друзей, которые с огромной теплотой отзываются о нем. Одним из самых близких друзей актера на протяжении более 30 лет был Леонид Ярмольник, который с особым трепетом вспоминает Александра Абдулова.
Леонид Ярмольник: «Почему мы так любим Сашу и так гордимся им? Он во всем всегда был уникальный. И этот вечер тоже уникальный, потому что через 10 лет он с легкостью собрал полный „Ленком“ и близких друзей. Он был невероятно любимым и узнаваемым актером. Спустя год после ухода Саши его супруга Юля подарила мне его часы, которые я до сих пор ношу с тем же ремешком. Это самая дорогая вещь, которая у меня осталась от Саши».
Также зрители НТВ смогут увидеть фрагменты из жизни актера, его звездных коллег и друзей, которых уже нет в живых, под песню «Верните память». Любимый исполнитель актера Александр Розенбаум спел сразу две песни, а Сергей Степанченко и Иван Агапов исполнили легендарный дуэт Абдулова и Фарады «Уно моменто».
Именитые спортсмены также рассказали о дружбе с Абдуловым: Вячеслав Фетисов вспомнил о том, как актер поддержал его решение об отъезде из НХЛ, Константин Цзю — о съемках в фильме Абдулова «Выкрест», а телеведущий Александр Олейников — о бесконечной любви к футбольному московскому «Спартаку».
Своими воспоминаниями поделились также заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян и народный артист РФ Сергей Никоненко, который был соседом Абдулова по даче. Прославленный каскадер Сергей Иванов раскрыл тайну каскадерского успеха Абдулова, а композитор Игорь Крутой вспомнил, каким человеком был великий актер.
В конце вечера зрители увидели оригинальную постановку «Ленкома» — «Аллилуйя любви», в финале которой появились силуэт великого актера и его голос. Завершился вечер песней из кинофильма «Гений» — «Ах утону я в Западной Двине».
Смотрите вечер памяти «Послушай, Женя…» на НТВ и НТВ.Ru в ближайшую пятницу, 1 июня, в 21:30.
Актер, в которого были влюблены миллионы зрителей: Александру Абдулову сегодня могло исполниться 65 лет.Опубликовано НТВ 29 мая 2018 г.
К юбилею…
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