На юго-востоке Москвы горит склад макулатуры: видео

В МЧС сообщили о крупном пожаре на складе макулатуры, который находится на юго-востоке Москвы по адресу: Южнопортовая улица, дом №27. По данным спасателей, горит картон в паллетах, установленных в несколько ярусов.: «В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 кв. метров».В тушении пожара участвуют более 50 специалистов, также задействовано 18 единиц техники. К горящему складу прибыл пожарный поезд. Кроме того, в ликвидации возгорания участвует вертолет Ка-32.