    На юго-востоке Москвы горит склад макулатуры: видео. Москва, МЧС, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юго-востоке Москвы горит склад макулатуры: видео

    На юго-востоке Москвы горит склад макулатуры: видео

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    • Фото: vk.com
    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы горит склад макулатуры: видео

    На юго-востоке Москвы горит склад макулатуры: видео

    На <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы горит склад макулатуры: видео
    • Фото: vk.com

      • Площадь возгорания на складе быстро увеличилась до 500 кв. метров. Распространению огня способствует сильный ветер.

      В МЧС сообщили о крупном пожаре на складе макулатуры, который находится на юго-востоке Москвы по адресу: Южнопортовая улица, дом №27. По данным спасателей, горит картон в паллетах, установленных в несколько ярусов.
      ГУ МЧС по Москве: «В складируемом помещении происходит горение макулатуры на площади 500 кв. метров».

      В тушении пожара участвуют более 50 специалистов, также задействовано 18 единиц техники. К горящему складу прибыл пожарный поезд. Кроме того, в ликвидации возгорания участвует вертолет Ка-32.

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