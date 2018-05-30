    Украинский министр призвал «сжечь Москву»

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    Украинский министр призвал «сжечь Москву»

    Украинский министр призвал «сжечь Москву»

    Россия является «империей варваров», ее столицу следует сжечь. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

    На своей странице в соцсети Facebook Омелян написал, что цель варваров — разрушение «всего, что они неспособны покорить, понять, украсть». При этом он упрекнул некоторых западных политиков за выстраивание хороших отношений с Россией и пригрозил им нашествием «московской орды».

    Владимир Омелян: «Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь».

    Укр/En

    Мета імперії варварів — сплюндрувати все, що вони не здатні підкорити, зрозуміти, вкрасти.
    Вбивати десятками…

    Опубликовано Volodymyr Omelyan 29 мая 2018 г.


    Украинские политики не в первый раз выражают желание навредить России с помощью разрушительных методов. Так, на прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал транспортный переход через Керченский пролив «вражеской инфраструктурой» и признался, что хотел бы его уничтожить.

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