«Ищем заказчика»: установлен виновник мельдониевого скандала с российскими гандболистками

Врач молодежной сборной России по гандболу Борис Краснов признан виновным по делу об обнаружении в
допинг-пробах трех спортсменок мельдония. Специалист дисквалифицирован на полтора года, но в Федерации гандбола России уверены, что он действовал по чьему-то заказу.
Следы мельдония обнаружили в допинг-пробах сразу трех гандболисток вскоре после молодежного чемпионата Европы, на котором российская сборная завоевала серебро. Спортсменки в итоге были дисквалифицированы, а второе место команды аннулировано.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что главный виновник скандала установлен — это врач сборной Борис Краснов, однако доказать, что он умышленно подбросил мельдоний спортсменам, не удалось.
Сергей Шишкарёв, президент ФГР: «Благодаря правоохранительным органам была собрана доказательная база, главный виновник произошедшего, доктор Краснов, попытался „утащить“ дело из Москвы по месту прописки — в Волгоград, дело рассматривал волгоградский общегражданский суд. Ему было инкриминировано административное правонарушение — нарушение правил приема препаратов, доказать, что конкретно он „подкладывал“ мельдоний, мы не смогли. Но для нас очевидно, что эти пластиковые стаканчики и количество препаратов, которые были без упаковки, — прямое нарушение всех инструкций и положения о приеме препаратов для спортсменов».
Краснов дисквалифицирован на полтора года, но, как подчеркнул Шишкарёв, «остался главный вопрос, и он не закрыт».
Сергей Шишкарёв: «Понятно, что доктор Краснов делал это по чьей-то указке, соответственно следственные действия продолжаются. Моя задача — найти заказчика и доказать, что это был именно заказ, и наказать заказчика более серьезно, чем самого Краснова».
Президент федерации добавил, что всем спортсменам теперь запрещено принимать препараты, упаковку которых они не видели.
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что главный виновник скандала установлен — это врач сборной Борис Краснов, однако доказать, что он умышленно подбросил мельдоний спортсменам, не удалось.
Сергей Шишкарёв, президент ФГР: «Благодаря правоохранительным органам была собрана доказательная база, главный виновник произошедшего, доктор Краснов, попытался „утащить“ дело из Москвы по месту прописки — в Волгоград, дело рассматривал волгоградский общегражданский суд. Ему было инкриминировано административное правонарушение — нарушение правил приема препаратов, доказать, что конкретно он „подкладывал“ мельдоний, мы не смогли. Но для нас очевидно, что эти пластиковые стаканчики и количество препаратов, которые были без упаковки, — прямое нарушение всех инструкций и положения о приеме препаратов для спортсменов».
Краснов дисквалифицирован на полтора года, но, как подчеркнул Шишкарёв, «остался главный вопрос, и он не закрыт».
Сергей Шишкарёв: «Понятно, что доктор Краснов делал это по чьей-то указке, соответственно следственные действия продолжаются. Моя задача — найти заказчика и доказать, что это был именно заказ, и наказать заказчика более серьезно, чем самого Краснова».
Президент федерации добавил, что всем спортсменам теперь запрещено принимать препараты, упаковку которых они не видели.
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