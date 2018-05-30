    «Ищем заказчика»: установлен виновник мельдониевого скандала с российскими гандболистками

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    «Ищем заказчика»: установлен виновник мельдониевого скандала с российскими гандболистками

    «Ищем заказчика»: установлен виновник мельдониевого скандала с российскими гандболистками

    Врач молодежной сборной России по гандболу Борис Краснов признан виновным по делу об обнаружении в допинг-пробах трех спортсменок мельдония. Специалист дисквалифицирован на полтора года, но в Федерации гандбола России уверены, что он действовал по чьему-то заказу.

    Следы мельдония обнаружили в допинг-пробах сразу трех гандболисток вскоре после молодежного чемпионата Европы, на котором российская сборная завоевала серебро. Спортсменки в итоге были дисквалифицированы, а второе место команды аннулировано.

    Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв сообщил, что главный виновник скандала установлен — это врач сборной Борис Краснов, однако доказать, что он умышленно подбросил мельдоний спортсменам, не удалось.

    Сергей Шишкарёв, президент ФГР: «Благодаря правоохранительным органам была собрана доказательная база, главный виновник произошедшего, доктор Краснов, попытался „утащить“ дело из Москвы по месту прописки — в Волгоград, дело рассматривал волгоградский общегражданский суд. Ему было инкриминировано административное правонарушение — нарушение правил приема препаратов, доказать, что конкретно он „подкладывал“ мельдоний, мы не смогли. Но для нас очевидно, что эти пластиковые стаканчики и количество препаратов, которые были без упаковки, — прямое нарушение всех инструкций и положения о приеме препаратов для спортсменов».
    Краснов дисквалифицирован на полтора года, но, как подчеркнул Шишкарёв, «остался главный вопрос, и он не закрыт».

    Сергей Шишкарёв: «Понятно, что доктор Краснов делал это по чьей-то указке, соответственно следственные действия продолжаются. Моя задача — найти заказчика и доказать, что это был именно заказ, и наказать заказчика более серьезно, чем самого Краснова».

    Президент федерации добавил, что всем спортсменам теперь запрещено принимать препараты, упаковку которых они не видели.
    Допинговый скандал: что такое мельдоний и почему его нельзя принимать спортсменамНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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