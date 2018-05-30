Шесть человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве

Столичные власти сообщили о шести пострадавших в Москве
из-за шквалистого ветра. Среди них есть дети.
Алексей Хрипун, руководитель департамента здравоохранения Москвы: «Из-за сильного ветра в Москве за медицинской помощью обратилось шесть человек, среди них двое детей. Все они в состоянии средней степени тяжести сразу доставлены в медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения города Москвы».
По данным источника «Интерфакса», шквалистый ветер в столице повалил более десятка деревьев, скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду.
Из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев на набережной Академика Туполева в центре Москвы. Из-за сильного ветра закрыт парк Горького.
Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра и призвало москвичей быть осторожнее на улицах и автодорогах столицы.
По данным источника «Интерфакса», шквалистый ветер в столице повалил более десятка деревьев, скорость ветра в черте Москвы местами достигала 17 метров в секунду.
Из-за падения дерева на контактную сеть было прервано движение двух маршрутов трамваев на набережной Академика Туполева в центре Москвы. Из-за сильного ветра закрыт парк Горького.
Ранее ГУ МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение об усилении ветра и призвало москвичей быть осторожнее на улицах и автодорогах столицы.
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