«Всем сидеть дома!»: Жириновский об опасности зарубежных поездок

Владимир Жириновский в студии НТВ высказал мнение, что путешествие за границу для россиян грозит определенными рисками.
Великобритания — самая враждебно настроенная к России страна, и вообще лучше избегать выездов за границу, уверен Владимир Жириновский. Лидер думской фракции ЛДПР сделал яркое заявление в эфире программы НТВ «Место встречи».
Владимир Жириновский: «Мальчика задержали в аэропорту в Лондоне (позже выяснилось, что у путешествовавшего без родителей ребенка не было полного комплекта документов — Прим. ред.). Родители должны соображать головой! Самая вражеская страна в отношении России! Даже в Болгарию сегодня опасно направлять, и там бывают случаи хулиганских действий в отношении (россиян). Дома сидеть надо! Всем сидеть дома! Сочи, Крым, Кубань — прекрасные места отдыха. И журналисты: сидите дома, работайте, у нас самая свободная пресса. У нас обо всем можно писать».
Жириновский принял участие в программе, посвященной убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам политика, цель убийства — ухудшить мнение о России.
Владимир Жириновский: «Я уверен, там есть целый список, кого они будут и дальше убивать. Цель — обострять отношения и давать повод для критики нашей страны. И выбирают тех, чье убийство может быть обосновано: вот, он плохо говорил о России, о российской власти, и кто-то из России ему решил отомстить…
Если поедете в Киев с враждебным отношением к России, то вы будете внесены в список на уничтожение, с тем чтобы постоянно было чем тыкать в сторону России: вот, его убили, потому что он так говорил, так действовал».
По его мнению, защититься от подобных провокаций в сторону России невозможно. Можно лишь впоследствии найти виновных.
Владимир Жириновский: «Мальчика задержали в аэропорту в Лондоне (позже выяснилось, что у путешествовавшего без родителей ребенка не было полного комплекта документов — Прим. ред.). Родители должны соображать головой! Самая вражеская страна в отношении России! Даже в Болгарию сегодня опасно направлять, и там бывают случаи хулиганских действий в отношении (россиян). Дома сидеть надо! Всем сидеть дома! Сочи, Крым, Кубань — прекрасные места отдыха. И журналисты: сидите дома, работайте, у нас самая свободная пресса. У нас обо всем можно писать».
Жириновский принял участие в программе, посвященной убийству в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам политика, цель убийства — ухудшить мнение о России.
Владимир Жириновский: «Я уверен, там есть целый список, кого они будут и дальше убивать. Цель — обострять отношения и давать повод для критики нашей страны. И выбирают тех, чье убийство может быть обосновано: вот, он плохо говорил о России, о российской власти, и кто-то из России ему решил отомстить…
Если поедете в Киев с враждебным отношением к России, то вы будете внесены в список на уничтожение, с тем чтобы постоянно было чем тыкать в сторону России: вот, его убили, потому что он так говорил, так действовал».
По его мнению, защититься от подобных провокаций в сторону России невозможно. Можно лишь впоследствии найти виновных.
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