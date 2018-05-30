Глава МВД призвал полицейских быть чуткими и деликатными с гостями ЧМ-2018

Глава МВД Владимир Колокольцев лично побывал в Казани и Екатеринбурге, которые примут матчи ЧМ-2018 , и лично проверил, как там обеспечивают безопасность.

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В Казани уже создан так называемый сводный отряд стражей порядка. В его составе не только местные полицейские, но и сотрудники, прикомандированные для усиления из разных уголков страны.



В столице Татарстана пройдет шесть матчей мундиаля, поэтому, как заявил руководитель МВД, казанским полицейским придется напряженно работать.



В Екатеринбурге Колокольцев также дал наставления стражам порядка.



Владимир Колокольцев, глава МВД: «За каждым из вас во время общения с гостями ЧМ все-таки стоит наш большой коллектив. У меня убедительная просьба — проявлять чуткость, деликатность к любому гражданину».



В уральской столице Владимир Колокольцев также проверил работу операционного центра полиции. Руководителю МВД показали, каким образом будут собирать данные об обстановке на стадионе и за его пределами во время чемпионата мира по футболу.