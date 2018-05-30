Глухонемая мать спустя пять лет добилась встречи с дочерью в Петербурге

Глухонемая женщина, уехавшая когда-то в Испанию, пыталась воссоединиться с дочерью пять лет. Долгожданная встреча состоялась в Петербурге.

Мелании сейчас уже 13 лет. Языком жестов мать объясняет: до этого момента им не позволяли видеться. Мария все это время жила в Испании, у нее теперь другая семья. А Мелания осталась в Петербурге с дедушкой и отцом.



Бывший муж растерянно наблюдал за происходящим. С ним Мария когда-то познакомилась в обществе глухих. Свадьба, рождение абсолютно здорового ребенка, а затем конфликты. После развода суд определил: девочка останется жить с матерью. Мария мечтала увезти дочь в Испанию, но для этого надо было обустроить в чужой стране жилье. Поэтому Меланию она на время оставила с отцом.



Когда женщина вернулась, бывший муж и его отец не дали ей забрать дочь. По ее словам, они спрятали необходимые документы. И даже не дали Марии увидеться с Меланией.



Отец пытался убедить девочку, что никогда и не думал разлучать ее с мамой. Расплакавшись, девочка отошла в сторону: получается, кто-то из самых близких людей ее обманывал.



Тогда, пять лет назад, отец девочки Егор сам подписал документ о том, что не возражает, чтобы дочь проживала с матерью в Испании. Он и сейчас вроде как не против. Даже, кажется, был готов пойти на мировую и забрать из суда исковое заявление, в котором требовал ограничить экс-супругу в родительских правах. Но в дело вмешался дедушка 13-летней Мелании.



Олег Серов, дедушка Мелании: «Мы не ограничивали общение с матерью. Но мать на четыре с лишним года уехала в Испанию, причем по-партизански: „Я на две недели“. Но поехала за счастьем — ради бога».



В итоге экс-супруг Марии снова передумал мириться. Адвокаты говорят, что он истец номинальный, а на самом деле на судебном процессе с самого начала настаивал дедушка 13-летней Мелании. На заседании он заявил, что не отступит. И принял решение бороться за то, чтобы девочка оставалась в России хотя бы до совершеннолетия. А после на ее решение уже никто не сможет повлиять.

