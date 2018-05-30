В Комсомольске-на-Амуре мужчина устроил разборки с обидчиком сына

Полицейские Комсомольска-на-Амуре внимательно изучают видео того, как отец решил преподать урок обидчику своего сына.

Судя по записи, в выражениях мужчина явно не стеснялся, фактически требовал, чтобы школьник дал сдачи своему оппоненту за то, что тот якобы позволял себе оскорбительные шутки. Не остановился разъяренный родитель даже, когда ребенок заплакал.



Ирина Щёголева, начальник пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю: «Данный факт был зарегистрирован в дежурной части отдела полиции №4 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре. Предварительно, установлены общеобразовательное учреждение, возле которого произошел конфликт, и участники инцидента».



Инцидент произошел у крыльца школы, однако никто даже не попытался остановить мужчину. Тем временем мать мальчика, которого он хотел проучить, уже заявила, что намерена обратиться прокуратуру с требованием привлечь агрессивного родителя к ответственности.