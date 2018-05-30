    Шесть человек пострадали из-за ураганного ветра в Москве

    Порошенко заявил о начале взыскания «выигранных средств» с «Газпрома»

    комментировать

    Порошенко заявил о начале взыскания «выигранных средств» с «Газпрома»

    Порошенко заявил о начале взыскания «выигранных средств» с «Газпрома»

    Президент Украины Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания почти 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

    Пётр Порошенко: «Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с „Газпрома“ перешел в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома“ в странах Европы, в частности, в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах».




    Порошенко добавил, что дал четкое указание не останавливаться на этих трех странах и приложить максимум усилий для получения «выигранных средств».

    В «Газпроме» подтвердили, что «Нафтогаз» пытается взыскать средства в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Такие попытки, в частности, осуществляются в Швейцарии. При этом в российской компании подчеркнули, что будут «защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».

    смотреть«Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    «Газпром» оспорил решение Стокгольма по разбирательству с «Нафтогазом»
    В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловал решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».

    Новости по теме

    Долг Украины «Газпрому»

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru