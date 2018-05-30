Порошенко заявил о начале взыскания «выигранных средств» с «Газпрома»

Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з «Газпрому» перейшов в практичну площину — сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3