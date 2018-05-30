Порошенко заявил о начале взыскания «выигранных средств» с «Газпрома»

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о начале процесса принудительного взыскания почти 2,6 миллиарда долларов с «Газпрома» в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
Пётр Порошенко: «Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с „Газпрома“ перешел в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов „Газпрома“ в странах Европы, в частности, в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах».
Порошенко добавил, что дал четкое указание не останавливаться на этих трех странах и приложить максимум усилий для получения «выигранных средств».
В «Газпроме» подтвердили, что «Нафтогаз» пытается взыскать средства в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Такие попытки, в частности, осуществляются в Швейцарии. При этом в российской компании подчеркнули, что будут «защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловал решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з «Газпрому» перейшов в практичну площину — сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 мая 2018 г.
Порошенко добавил, что дал четкое указание не останавливаться на этих трех странах и приложить максимум усилий для получения «выигранных средств».
В «Газпроме» подтвердили, что «Нафтогаз» пытается взыскать средства в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража. Такие попытки, в частности, осуществляются в Швейцарии. При этом в российской компании подчеркнули, что будут «защищать свои права в соответствии с применимым законодательством».
В марте Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию заплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов за транзит газа. «Газпром» из-за «существенных процессуальных нарушений, допущенных арбитрами», обжаловал решение суда. Из-за опасения новых штрафов по транзиту через Украину «Газпром» инициировал разрыв всех контрактов с «Нафтогазом».
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