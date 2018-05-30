Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

Преображенский суд Москвы принял решение оставить под стражей до конца июля художника Александра Борового, который застрелил соседа и взял в заложники его жену и ребенка.
Александр Боровой по решению суда арестован на два месяца. Художник был задержан в минувший четверг после того, как взял в заложники соседей и убил одного из них.
Александра Савельева, пресс-секретарь суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Борового меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля включительно».
У фигуранта — ножевое ранение. Он пытался покончить с собой. Однако все оказалось не так серьезно и ранее медики позволили следователям провести следственный эксперимент с участием пациента.
Выслушав доводы сторон, суд согласился, что, оставаясь на свободе, Боровой может оказать давление на свидетелей или попытаться скрыться. Кроме того, суд учел, что художника обвиняют в особо тяжком преступлении.
57-летний Боровой 24 мая взял в заложники соседей, которым принадлежала часть квартиры, проданная его сыном. Он совершил нападение, находясь в нетрезвом состоянии. Художник обвинял соседей в связях с черными риелторами и подозревал, что они намерены выжить его из квартиры. Сам Боровой в ходе допроса признал вину.
Александра Савельева, пресс-секретарь суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Борового меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля включительно».
У фигуранта — ножевое ранение. Он пытался покончить с собой. Однако все оказалось не так серьезно и ранее медики позволили следователям провести следственный эксперимент с участием пациента.
Выслушав доводы сторон, суд согласился, что, оставаясь на свободе, Боровой может оказать давление на свидетелей или попытаться скрыться. Кроме того, суд учел, что художника обвиняют в особо тяжком преступлении.
57-летний Боровой 24 мая взял в заложники соседей, которым принадлежала часть квартиры, проданная его сыном. Он совершил нападение, находясь в нетрезвом состоянии. Художник обвинял соседей в связях с черными риелторами и подозревал, что они намерены выжить его из квартиры. Сам Боровой в ходе допроса признал вину.
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