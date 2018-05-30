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    Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы. Москва, аресты, заложники, суды, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСуд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

    Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

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    Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

    Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

    Суд арестовал художника, захватившего заложников на востоке Москвы

      Преображенский суд Москвы принял решение оставить под стражей до конца июля художника Александра Борового, который застрелил соседа и взял в заложники его жену и ребенка.

      Александр Боровой по решению суда арестован на два месяца. Художник был задержан в минувший четверг после того, как взял в заложники соседей и убил одного из них.

      Александра Савельева, пресс-секретарь суда: «Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Борового меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 24 июля включительно».

      У фигуранта — ножевое ранение. Он пытался покончить с собой. Однако все оказалось не так серьезно и ранее медики позволили следователям провести следственный эксперимент с участием пациента.

      Выслушав доводы сторон, суд согласился, что, оставаясь на свободе, Боровой может оказать давление на свидетелей или попытаться скрыться. Кроме того, суд учел, что художника обвиняют в особо тяжком преступлении.

      57-летний Боровой 24 мая взял в заложники соседей, которым принадлежала часть квартиры, проданная его сыном. Он совершил нападение, находясь в нетрезвом состоянии. Художник обвинял соседей в связях с черными риелторами и подозревал, что они намерены выжить его из квартиры. Сам Боровой в ходе допроса признал вину.

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