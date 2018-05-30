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    «Саратовские авиалинии» опровергли информацию о закрытии аэропорта

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    «Саратовские авиалинии» опровергли информацию о закрытии аэропорта

    «Саратовские авиалинии» опровергли информацию о закрытии аэропорта

    Единственный в Саратовской области аэропорт изменит режим работы, но закрыт не будет, заявили в авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежит воздушная гавань с момента ее основания.

    С 1 июня в связи с остановкой полетов «Саратовских авиалиний» аэропорт перейдет на регламентный режим работы: с 8:00 (7:00 мск) до 13:00 (12:00 мск) часов и с 15:00 (14:00 мск) до 22:00 (21:00 мск) часов.

    В авиакомпании заверили, что будут обслужены все рейсы, заявленные в установленном порядке.

    Ранее в «Саратовских авиалиниях» не исключали закрытия единственного в регионе аэропорта и увольнения всех сотрудников, если будет принято окончательное решение о закрытии авиакомпании.

    смотретьСертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован
    Сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован
    С сегодняшнего дня сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован. До 13 июня включительно клиентов перевозчика планируется перевозить на рейсах авиакомпаний-дублеров. Общее количество пассажиров, имеющих билеты до указанной даты, — около 8700.

    Для клиентов «Саратовских авиалиний» в Росавиации организована работа горячей линии: 8–499-231–63-88.

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