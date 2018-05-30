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    Летчика Ярошенко переведут в другую американскую тюрьму

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    Летчика Ярошенко переведут в другую американскую тюрьму

    Летчика Ярошенко переведут в другую американскую тюрьму

    Администрация тюрьмы Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, где содержится российский летчик Константин Ярошенко, приняла решение перевести его в другое тюремное учреждение.

    Как сообщила супруга Константина Ярошенко Виктория, муж сам сообщил ей о предстоящем переводе. Но этот процесс может занять до полугода, и все это время его собираются удерживать в карцере, несмотря на плохое состояние здоровья, передает ТАСС.

    Виктория Ярошенко: «У меня есть информация лично от Константина, что он получил известия, что его будут переводить вообще в другую тюрьму. Перевод занимает от трех до шести месяцев, он будет находиться все это время в карцере. По каким основаниям, по каким причинам его до сих пор держат в карцере, мне до сих пор не понятно».

    Решение администрации Форт-Дикс якобы вызвано беспокойством о безопасности Ярошенко. Ранее этой же причиной тюремное руководство объясняло решение поместить его в карцер.

    Супруга Ярошенко обеспокоена состоянием его здоровья, сообщает «Интерфакс». По ее мнению, он не получает необходимой медицинской помощи.

    Виктория Ярошенко: «Перевод в другую тюрьму не решит проблему. Я надеюсь, что наши власти добьются выдачи Константина в Россию».

    смотретьЛетчика Ярошенко поместили в тюремный карцер в США
    Летчика Ярошенко поместили в тюремный карцер в США
    Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он планировал перевозить крупную партию кокаина, и на основании показаний спецагентов США приговорили россиянина к 20 годам тюрьмы. Запрос российской стороны о передаче летчика на родину был отклонен, но российские власти продолжают пытаться добиться его перевода в Россию.

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