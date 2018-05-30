Мирные жители возвращаются в один из освобожденных кварталов на юге Дамаска

В освобожденный квартал на юге Дамаска начали возвращаться мирные жители. Боевики покинули этот район лишь в начале мая. Они бросили на улицах военную технику, а в домах — боеприпасы и мины. Многие здания лежат в руинах.

Римма аль-Кадра впервые выбралась в Ярмук. Хотя все близкие отговаривали ее: пока небезопасно. Сирийские саперы просто не успели осмотреть все дома в поисках мин-ловушек, оставленных боевиками, передает специальный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев. Женщина показала кабинеты, в которых ученикам начальных классов она преподавала арабский язык. Глядя на руины, сложно представить, что там когда-то учились дети.



Римма аль-Кадра: «Наша семья бежала сразу, как пришли боевики. Мои родители, я, муж и дети. Но мою дочь они достали даже в Дамаске. В нее попала пуля. Она умерла. Ей было всего тринадцать лет».



От увиденного женщина в шоке. Заявила, что пока даже не хочет думать о возвращении. В Ярмуке нет детей, некого учить. Здание школы — очень прочное и большое — боевики превратили в свой штаб. В бывшей учительской читали изданные ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.) газеты.



Саж Ауахмада, военнослужащий сирийской армии: «Здесь очень подробно рассказывается, в каких странах они совершили теракты, сколько людей погибли и почему это хорошо».



Военные просят ходить только в сопровождении и не подниматься на верхние этажи школы, где саперы еще не работали, ведь там могут оставаться растяжки и мины.



Ярмук до своего освобождения имел два уровня — наземный и подземный. В подземных ходах прятались боевики.



Несмотря на пока еще сохраняющуюся опасность подорваться на мине-ловушке или снаряде, жители стремятся вернуться в свои дома. Кто-то рассчитывает найти чудом уцелевшую мебель или домашнюю утварь. Кто-то уже планирует приступить к ремонту своего жилища.



В первую очередь саперам предстоит найти и уничтожить все взрывоопасные предметы, затем туда прибудут экскаваторы и бульдозеры, которые сметут завалы и баррикады. Тогда на каждой улице, в каждом доме закипят строительные работы. Люди хотят вернуться в свои квартиры, отремонтировать их и поскорее забыть об ужасах войны.