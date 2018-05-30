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    Туристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы. Крым, животные, отдых и досуг, туризм и путешествия, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТуристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы

    Туристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы

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    Туристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы

    Туристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы

    Туристов в Крыму ждут курсы яхтинга и ослиные фермы

      Крымские предприниматели придумали новые способы привлечения гостей на полуостров. Кроме традиционных развлечений, туристам предлагают целый ряд необычных занятий: например, освоить профессию яхтсмена, покататься на ретроавтомобилях и других довольно экзотических видах транспорта.

      Как сообщает корреспондент НТВ Олег Крючков, банальное лежание на пляжном шезлонге уходит в прошлое. Сейчас в моде активный отдых.

      В Крыму за 10 дней можно превратиться из обычного пляжного курортника в настоящего морского капитана. Главное — купить правильную морскую кепку, надеть парусиновые штаны и записаться на курсы яхтинга.

      Новый бизнес — обучение яхтингу — набрал в Крыму сумасшедшие обороты. Пока жены и дети нежатся на пляжах, отцы семейств ходят под парусами и получают капитанские дипломы.

      Восстанавливать антикварные машины ялтинские бизнесмены решили несколько лет назад. Три года работы и появился музей антикварных автомобилей.

      Ивана Помогалова на создание ослиной фермы вдохновил фильм «Кавказская пленница». Бизнес рассчитан на семьи с детьми и большие детские группы. Развит и «ослошеринг» — владельцы курортных кафе и ресторанчиков берут в аренду животных на все лето.

      Подробнее — в репортаже.

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