    Суд в США отказал в компенсации зрителю, пострадавшему во время трюка Копперфильда

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    Суд в США отказал в компенсации зрителю, пострадавшему во время трюка Копперфильда

    Суд в США отказал в компенсации зрителю, пострадавшему во время трюка Копперфильда

    Присяжные приняли решение по иску, поданному к всемирно известному иллюзионисту Дэвиду Копперфильду.

    Суд присяжных пришел к выводу, что Копперфильд и его команда допустили халатность при организации шоу, но тем не менее иллюзионист не должен понести материальной ответственности за травму, которую получил один из зрителей во время исполнения трюка с исчезновением. Об этом сообщает телеканал ABC.

    Британец Гэвин Кокс обратился в суд в штате Невада после того, как получил травму на шоу Копперфильда в 2013 году. Мужчина во время трюка с исчезновением упал, когда помощники иллюзиониста водили его и других зрителей по залу в темноте.

    Кокс добивался от Копперфильда и его компании компенсации в размере 400 тысяч долларов. Самому иллюзионисту в ходе рассмотрения данного иска пришлось раскрыть секрет своего знаменитого трюка с исчезновением.

    смотретьРаскрыт секрет главного трюка иллюзиониста Копперфильда
    Раскрыт секрет главного трюка иллюзиониста Копперфильда
    Как выяснилось, случайно выбранных зрителей выводят потайным путем на улицу, откуда они в нужный момент возвращаются. За 20 лет выступлений Копперфильд выполнил этот трюк десятки тысяч раз, и пострадавших не было. Он и сам воспользовался этим путем незадолго до падения Гэвина Кокса без каких-либо проблем. Присяжные пришли к выводу, что непосредственной причиной травмы Кокса стала его собственная неосторожность.

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