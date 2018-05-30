    Помощник Лукашенко попался с поличным при получении взятки

    2 комментария
    Помощник Лукашенко попался с поличным при получении взятки

    Помощник Лукашенко попался с поличным при получении взятки

    Помощник Лукашенко попался с поличным при получении взятки
  • Фото: osh.by

    • Помощника президента Белоруссии по Гродненской области Сергея Ровнейко подозревают в получении взятки в 200 тысяч долларов.

    Высокопоставленный чиновник был задержан сотрудниками КГБ с поличным. Как утверждают в ведомстве, при «вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов США», передает ТАСС.

    Сообщается, что в поле зрения правоохранителей Ровнейко попал более года назад. Поступали сообщения о неоднократных фактах получения взяток за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

    Ровнейко грозит 15 лет тюрьмы, в настоящее время он находится в СИЗО и дает признательные показания.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru