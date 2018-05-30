Помощник Лукашенко попался с поличным при получении взятки

Помощника президента Белоруссии по Гродненской области Сергея Ровнейко подозревают в получении взятки в 200 тысяч долларов.
Высокопоставленный чиновник был задержан сотрудниками КГБ с поличным. Как утверждают в ведомстве, при «вымогательстве и получении взятки в размере 200 тыс. долларов США», передает ТАСС.
Сообщается, что в поле зрения правоохранителей Ровнейко попал более года назад. Поступали сообщения о неоднократных фактах получения взяток за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Ровнейко грозит 15 лет тюрьмы, в настоящее время он находится в СИЗО и дает признательные показания.
Сообщается, что в поле зрения правоохранителей Ровнейко попал более года назад. Поступали сообщения о неоднократных фактах получения взяток за решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Ровнейко грозит 15 лет тюрьмы, в настоящее время он находится в СИЗО и дает признательные показания.
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