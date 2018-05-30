    Лариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион». знаменитости, НТВ, поэзия и поэты, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион»

    Лариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион»

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    Лариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион»

    Лариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион»

    Лариса Рубальская сделает сенсационное признание в шоу НТВ «Секрет на миллион»

      В ближайшую субботу кресло в студии провокационного шоу НТВ «Секрет на миллион» займет поэтесса Лариса Рубальская, которая впервые решится раскрыть тайну, тщательно скрываемую на протяжении полувека.

      Телезрителей НТВ ошеломят подробности личной жизни героини: оказывается, поэтесса была замужем не один, а два раза. Собеседница Леры Кудрявцевой расскажет подробности первого брака, который принес ей невероятную боль и оставался тайной так долго.

      Также Лариса вспомнит, как второй муж помог ей стать востребованной в сфере шоу-бизнеса, ведь в его стоматологическом кресле побывали многие знаменитости отечественной эстрады. Гостья без стеснения объяснит, почему их семейная жизнь была лишена романтики и как супруги переживали бездетность.

      Лариса откровенно расскажет, как спасается от одиночества после смерти любимого мужчины. Поведает об обретенной дочери, внучатом племяннике, считающем ее своей родной бабушкой, и самой близкой подруге — домработнице, которой поэтесса не отказывает ни в чем.

      Помимо этого, Лариса Рубальская раскроет тайны своих песен: почему Александр Малинин отказывался от романса «Напрасные слова» и сколько Ирина Аллегрова заплатила за хит «Угонщица». Также гостья шоу поделится историей скандала с Виктором Чайкой, причиной которого стала композиция «Транзитный пассажир».

      Смотрите программу «Секрет на миллион» с участием Ларисы Рубальской на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 2 июня, в 17:00.

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