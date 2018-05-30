Футболисты сборной России исполнили мечты детей с особенностями развития

Игроки и главный тренер сборной России по футболу приехали в московский центр для детей с особенностями развития.

Спортсмены и наставник сборной Станислав Черчесов вручили воспитанникам подарки, устроили фотосессию и раздали автографы.



Даша Моисеева: «Телефон — я его сейчас поставила заряжать. Здорово, что к нам приезжали гости, подарили подарки, играли в футбол».



Никита Дудник: «Ноутбук, который я заказывал. Я хочу пожелать сборной России удачи, чтобы они выиграли».



Георгий Джикия, защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу: «В преддверии чемпионата мира нам очень важно, что дети пишут такие трогательные письма нам и так поддерживают, переживают за нас. Есть письма шестилетних детей, есть более взрослых — это очень придает сил».



Подарки также отправили в детские дома Красноярского края, Смоленской, Волгоградской и Свердловской областей. Их воспитанники получили экипировку и мячи с автографами членов российской сборной. Эту акцию провели в рамках благотворительного конкурса «Детские мечты».