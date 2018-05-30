    Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний». авиакомпании, авиация, Саратовская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРосавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

    Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

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    Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

    Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

    Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

      Пассажирам, которые купили билеты на рейсы «Саратовских авиалиний», вернут деньги, либо предоставят места в самолетах других авиакомпаний.

      Минтранс поручил Росавиации возобновить деятельность оперативного штаба по работе с пассажирами, которые успели купить билеты на рейсы «Саратовских авиалиний». Росавиация определит, кто теперь будет возить людей, а также оценит финансовые возможности авиакомпании по выплате зарплаты персоналу. Это 1200 человек.

      Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать межведомственную группу по вопросам, связанным с авиаперевозчиком.

      Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы в Подмосковье в феврале. В итоге Росавиация запретила компании продавать билеты с 30 мая, хотя «Саратовские авиалинии» пытались возобновить продажи, сократив при этом чартеры. Однако накануне перевозчик заявил, что новых решений от ведомства ему не поступало, поэтому он отменяет все рейсы.

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