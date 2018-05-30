Росавиация пообещала решить проблемы пассажиров и персонала «Саратовских авиалиний»

Пассажирам, которые купили билеты на рейсы «Саратовских авиалиний», вернут деньги, либо предоставят места в самолетах других авиакомпаний.
Минтранс поручил Росавиации возобновить деятельность оперативного штаба по работе с пассажирами, которые успели купить билеты на рейсы «Саратовских авиалиний». Росавиация определит, кто теперь будет возить людей, а также оценит финансовые возможности авиакомпании по выплате зарплаты персоналу. Это 1200 человек.
Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать межведомственную группу по вопросам, связанным с авиаперевозчиком.
Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы в Подмосковье в феврале. В итоге Росавиация запретила компании продавать билеты с 30 мая, хотя «Саратовские авиалинии» пытались возобновить продажи, сократив при этом чартеры. Однако накануне перевозчик заявил, что новых решений от ведомства ему не поступало, поэтому он отменяет все рейсы.
Сегодня губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил создать межведомственную группу по вопросам, связанным с авиаперевозчиком.
Проблемы у «Саратовских авиалиний» начались после катастрофы в Подмосковье в феврале. В итоге Росавиация запретила компании продавать билеты с 30 мая, хотя «Саратовские авиалинии» пытались возобновить продажи, сократив при этом чартеры. Однако накануне перевозчик заявил, что новых решений от ведомства ему не поступало, поэтому он отменяет все рейсы.
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