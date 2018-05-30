СМИ: полиция посетила дом Бабченко перед его убийством

В СМИ узнали о визите правоохранителей в дом журналиста Аркадия Бабченко перед его убийством.
Полиция наведывалась в дом, расположенный на Никольско-Слободской улице в Киеве, в пять утра, что послужило поводом для их визита, не уточняется. Известно лишь, что стражи порядка искали видео с камер наблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что в Бабченко стреляли вечером 29 мая. Все произошло в доме, где он жил. Тело журналиста с огнестрельным ранением в спину обнаружила жена, которая и вызвала врачей. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
В МВД Украины опубликовали фоторобот подозреваемого, это мужчина 40–45 лет в бейсболке. В последнее время Бабченко был ведущим на украинском телеканале АТР.
В Следственном комитете России по факту случившегося возбудили уголовное дело. В МИД РФ потребовали от украинских властей приложить все усилия для оперативного расследования убийства и выразили надежду, что международные инстанции возьмут его под контроль.
Ранее сообщалось, что в Бабченко стреляли вечером 29 мая. Все произошло в доме, где он жил. Тело журналиста с огнестрельным ранением в спину обнаружила жена, которая и вызвала врачей. Мужчина скончался в машине скорой помощи.
В МВД Украины опубликовали фоторобот подозреваемого, это мужчина 40–45 лет в бейсболке. В последнее время Бабченко был ведущим на украинском телеканале АТР.
В Следственном комитете России по факту случившегося возбудили уголовное дело. В МИД РФ потребовали от украинских властей приложить все усилия для оперативного расследования убийства и выразили надежду, что международные инстанции возьмут его под контроль.
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